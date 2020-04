Beautiful Anticipazioni 3 aprile 2020: Hope in pericolo! Brooke corre in suo aiuto

Anticipazioni TV

Brooke spinge Hope a salvare il suo matrimonio con Liam. Bill e Katie pensano di tornare insieme.

Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata di domani – venerdì 3 aprile 2020 – Bill e Katie giocano e scherzano con il piccolo Will, fieri di quello che ha fatto il bambino. I due pensano che il bambino abbia compreso più di tutti il valore della famiglia e che grazie a lui tutti e tre stanno tornando più uniti che mai. Intanto Brooke, dopo il confronto con Ridge, spinge Hope a non mollare la presa su Liam e a difendere il suo matrimonio. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Bill e Katie pensano di tornare insieme nella puntata di Beautiful del 3 aprile 2020

Katie e Bill sono divertiti dal comportamento di Will. Il bambino è il loro misterioso cupido e ha organizzato un appuntamento galante in piena regola. Il piccolo vorrebbe rivedere la sua famiglia finalmente riunita e i suoi genitori sembrano aver recepito perfettamente il messaggio e sono convinti che Will, più di tutti, abbia capito che tra loro c'è ancora qualcosa. Bill e Katie riflettono così sulla probabilità di tornare insieme; gli sforzi del piccolo Spencer, devono essere ricompensati.

Beautiful anticipazioni: Brooke spinge Hope a salvare il suo matrimonio

Il colloquio con il marito ha messo Brooke sull'attenti. La Logan sospetta infatti che Ridge voglia aiutare Taylor a separare Hope da Liam, per avvicinare la ragazza a Thomas e corre immediatamente ai ripari. Raggiunta sua figlia in ufficio, Brooke discute con lei del piccolo Douglas e capisce che Hope si è già profondamente affezionata a lui – tanto da stringere un patto con il bambino. Brooke le confessa di essere molto preoccupata per questo rapporto; le attenzioni che sta rivolgendo al piccolo Forrester potrebbero infatti distrarla da suo marito e da se stessa. Hope promette di stare attenta e rassicura la madre di vedere in Douglas solo un bambino bisognoso di attenzioni.

