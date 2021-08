Beautiful Anticipazioni 3 agosto 2021: Steffy torna a casa, ma non sta ancora bene...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 3 agosto 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy viene finalmente dimessa dall'ospedale e Liam e Hope sono pronti a festeggiare il suo ritorno, purtroppo la ragazza non sembra in vena di festeggiare sta ancora molto male!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 3 agosto 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, il dottor Finnegan dimette Steffy dall'ospedale, e Liam e Hope, attendendo il suo ritorno a casa, ultimano i preparativi per festeggiarla.

Beautiful Anticipazioni: Finnegan rassicura i Forrester, Steffy è fuori pericolo!

Il Dottor Finnegan ha preso molto a cuore la situazione di Steffy e mostra grande empatia con la famiglia, cerca infatti di dare speranza a tutti, rassicurandoli intanto sul fatto che Steffy non è più in pericolo di vita! Ovviamente la ragazza, Ormai cosciente, soffre molto. Le ossa rotte la immobilizzano in un letto di ospedale e le danno il tormento. E' per questo che il giovane medico penserà di alleviare il suo male con dei potenti analgesici. Anche Ridge sarà d'accordo, la convalescenza si prevede lunga e difficile e vuole che Steffy l'affronti con la maggior serenità possibile.

Steffy torna a casa, nella Puntata di Beautiful del 3 agosto 2021

Per fortuna la situazione migliorerà di giorno in giorno e nonostante i problemi creati dall'incidente non siano del tutto risolti, il Dottor Finnegan deciderà di far continuare la convalescenza della povera Steffy a casa, assistita con amore dai suoi familiari e aiutata, se necessario, da farmaci in grado di alleviarle il dolore. In questo momento Steffy ha solo bisogno di tanto riposo e della serenità che la sua bambina e il suo amorevole padre sanno donarle. In realtà qualcun altro attende con impazienza il ritorno della Forrester, si tratta ovviamente di Liam e della sorellastra Hope che, durante la sua permanenza in ospedale si sono occupati della piccola Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Hope organizzano una festa per il ritorno di Steffy. Ma lei come reagirà?

Steffy ha aiutato Hope e Liam a riunirsi, andando contro il suo stesso fratello, e sta crescendo Kelly insieme a Beth, l'altra figlia di Liam a cui la stessa Forrester ha fatto da madre nel primo anno di vita. Insomma, la loro sembra proprio una famiglia allargata e felice. E' per questo che la coppia attende con grande gioia il rientro di Steffy e spera di poter festeggiare insieme con lei e le bambine un ritorno alla normalità. Ma Steffy sarà davvero pronta a far bisbocce? La ragazza non prova solo dolore fisico, è infatti molto depressa, e proprio non le va di recitare in questo momento la parte de "L'altra", quella comprensiva, quella accondiscendente. Come reagirà dunque?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 2 al 7 agosto 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.