Beautiful Anticipazioni 29 settembre 2021: nuove Nozze in casa Forrester?

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Quinn vuole convincere Ridge a ripetere a Los Angeles la cerimonia di nozze con Shauna perché crede in questo modo di indurre Brooke a rassegnarsi alla fine della sua storia con Ridge.

Beautiful Anticipazioni: Eric nutre dei sospetti su Quinn

Katie si sfoga con Eric, la Logan gli confida il suo dolore e gli racconta della sofferenza di sua sorella Brooke, ormai lontana da Ridge, ma non si ferma qui, insinua infatti un coinvolgimento di Quinn in tutta questa terribile vicenda. Eric cercherà di difendere sua moglie ma rimarrà profondamente colpito da queste parole, in fondo, anche se segretamente, nutre anche lui dei dubbi. Quinn è amica di Shauna e ha sempre detestato Brooke, ma potrebbe bastare questo a far riemergere la parte più oscura della Fulton?

Beautiful Anticipazioni: Quinn ha un piano per legare per sempre Ridge e Shauna

Mentre Eric si confronta con Katie, pronta ad alimentare i suoi sospetti su Quinn, la Fuller pensa a un modo per liberarsi definitivamente del problema Brooke. La Fuller ha avuto un brutto faccia a faccia con Bill e ha capito che il suo intento – quello di far riunire la Logan con lo Spencer – è miseramente fallito. Deve quindi correre ai ripari. Cercherà infatti di mettere Ridge di fronte ad una scelta. D'accordo con Shauna, proporrà al Forrester di confermare le promesse con la Fulton celebrando un matrimonio a Villa Forrester.

Quinn vince la guerra contro Brooke? Nella Puntata di Beautiful 29 settembre 2021

Quinn mette Ridge alle strette, il Forrester ha rinnegato Brooke e promesso amore alla Fulton, ignaro che che ci sia proprio lei, in combutta con Quinn, dietro la sua rottura e dietro l'inconsapevole matrimonio. Quinn ha tessuto la tela e ora Ridge rischia di rimanerci intrappolato per sempre. Il Forrester infatti, si troverà spalle al muro quando la "matrigna" gli proporrà, in presenza di Shauna, di riscattare il suo amore celebrando un matrimonio ufficiale a Villa Forrester. Quinn mette dunque a segno un colpo vincente contro Brooke!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 settembre al 3 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.