Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni 29 settembre 2020: Flo confessa: "Sì Phoebe è Beth!"

Silvia Farris di 29 settembre 2020 48

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 29 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Liam affronta Flo e finalmente la ragazza confessa la verità. Lei non è la madre di Beth e non ha mai avuto figli.

Indice Anticipazioni Beautiful: Flo vuole confessare la verità a Wyatt

Beautiful Anticipazioni: Liam sa che Phoebe è Beth

Liam affronta Flo e la Fulton confessa in questa puntata di Beautiful del 29 settembre 2020 Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata di martedì 29 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Liam è ormai convinto che Phoebe sia Beth ma cerca conferma in Flo. Il giovane si reca dunque a casa di Wyatt, pronto ad affrontare la Fulton una volta per tutte. La ragazza capitola e confessa: lei non è la madre di Phoebe e la bambina è davvero figlia di Hope. Anticipazioni Beautiful: Flo vuole confessare la verità a Wyatt Flo sta cedendo! La ragazza ha deciso di confessare la verità e il primo a essere informato – data la loro relazione – è Wyatt. La Fulton richiama a casa il suo fidanzato rivelandogli di dovergli dire una cosa molto importante. Una volta faccia a faccia con lui, gli rivela di aver fatto una cosa terribile, per aiutare un amico e di aver ingannato tutti. La giovane ammette di dover parlare anche con Hope e Liam perché in questa faccenda, purtroppo, sono loro ad aver pagato il prezzo più caro. Ma prima che possa dire qualsiasi altra cosa, ecco arrivare proprio il diretto interessato: Liam. Beautiful Anticipazioni: Liam sa che Phoebe è Beth Liam è convinto che Phoebe sia Beth mentre Steffy nega la realtà. La Forrester non può credere che la sua adorata bambina sia figlia di Hope ed è certa che questa notizia, la porterà lontana da lei e da Liam. Lo Spencer ha finalmente dato retta a Douglas. È lui ad aver confessato il terribile inganno di cui suo padre era al corrente. Il ragazzo ha però bisogno di altre conferme, quelle decisive, e solo Flo può dargliele. Liam affronta Flo e la Fulton confessa in questa puntata di Beautiful del 29 settembre 2020 Liam ha lasciato Steffy a leccarsi le ferite ed è corso a casa di Wyatt, sicuro di trovarvi Flo. Il ragazzo, finalmente faccia a faccia con colei che può dargli una spiegazione, la spinge a dirgli la verità. Florence, stanca di mantenere questo segreto, capitola. Confessa ai due fratelli di non essere mai stata incinta e di non essere la madre di Beth. Liam sbianca e incalza la ragazza. Vuole sapere chi sia la madre della piccola. La Fulton, con un filo di voce cede completamente e dice: “la madre della piccola è Hope!” Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.

di Silvia Farris Redattore Sezione TV

Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità