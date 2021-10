Beautiful Anticipazioni 29 ottobre 2021: Quinn umilia Brooke, "Hai perso, sei fuori dalla famiglia!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 29 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Quinn umilierà Brooke dicendole che il matrimonio si svolgerà a Villa Forrester sotto il suo ritratto.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Brooke è sconvolta dalla decisione di Ridge di risposare Shauna. La Logan è convinta che ci sia lo zampino di Quinn e, furente, arriva a Villa Forrester per affrontare la sua nemica. Lo scontro sarà epico. La Fuller comincerà a inveire contro Brooke dicendole che finalmente sarà fuori dai giochi. Il Forrester sposerà la sua amica e per lei non ci sarà più alcuna possibilità di rientrare a far parte della loro famiglia. Quinn rincarerà la dose urlandole che il matrimonio si svolgerà in casa sua e sotto il suo ritratto. Un segno inequivocabile che lei ha vinto!

Anticipazioni Beautiful: Carter accetta di officiare il matrimonio di Ridge

Il matrimonio tra Shauna e Ridge si farà e Carter sarà l'officiante. Il Forrester ha ormai deciso. Dopo aver informato Brooke, anzi dopo aver sconvolto Brooke, lo stilista è pronto a preparare tutto. Le nozze si celebreranno l'indomani a Villa Forrester e nessuno impedirà che l'unione tra lui e sua moglie venga ufficializzata davanti ai suoi parenti. Carter è molto felice di essere stato scelto personalmente dal suo amico, anche se era sicuro che tra Ridge e la Logan le cose si sistemassero. Stesso pensiero di Eric. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester senior – nonostante abbia detto a Quinn di continuare con i preparativi – si affretterà a parlare con suo figlio, per scoprire se le sue intenzioni sono serie.

Quinn contro Brooke in Beautiful Anticipazioni 29 ottobre 2021

Ridge ha sconvolto Brooke rivelandole di voler risposare Shauna. La Logan non si dà pace. È impossibile che il suo ex marito abbia davvero deciso di fare questa pazzia; lui è innamorato di lei e di nessun altro. La donna è convinta che ci sia lo zampino di Quinn e decide di vederci chiaro nella situazione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che si recherà a Villa Forrester con l'intenzione di affrontare la sua nemica. E una volta che sarà faccia a faccia con lei, il loro incontro sarà di fuoco. La Fuller metterà subito le cose in chiaro. Ridge ha fatto la sua scelta, lei ha perso e deve farsene una ragione. Shauna sarà la nuova signora Forrester e sposerà lo stilista sotto il suo ritratto. Questo è il segno inequivocabile che Brooke sia fuori dalla famiglia... per sempre!

Beautiful Anticipazioni: Carter, Donna ed Eric non sono d'accordo con il matrimonio di Ridge

Nonostante Quinn si stia affrettando a organizzare un meraviglioso matrimonio lampo, c'è ancora qualcuno che storce il naso. Carter ha sì accettato di officiare la cerimonia ma confessa a Zoe di non essere convinto che il Forrester andrà sino in fondo. Anche Donna è di questo parere. La Logan è certa che il suo ex cognato sia ancora innamorato di sua sorella e che non sia per nulla contento di convolare di nuovo a nozze con Shauna. Ma a prendere coraggio e parlare direttamente con Ridge sarà Eric. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester senior chiederà al figlio se le sue intenzioni sono serie e se è davvero convinto di quello che sta facendo.

