Beautiful Anticipazioni 29 ottobre 2019: Liam avverte Hope, "Taylor ha sparato a Bill!"

Liam informa Hope che Taylor ha sparato a Bill mentre il magnate mette in guardia Steffy da sua madre.

Nella puntata di Beautiful di martedì 29 ottobre 2019 vedremo che Taylor vuole pareggiare i conti con le donne Logan. La dottoressa è furiosa con Hope e, una volta faccia a faccia con lei, l'accusa di comportarsi esattamente come sua madre. La loro lite verrà interrotta da Liam che alla fine rivela alla moglie che è stata la Hayes a sparare a Bill. Il magnate intanto mette in guardia Steffy. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni della soap americana per l'episodio in onda domani su Canale 5, sempre a partire dalle 13.40.

Bill teme Taylor e mette in guardia Steffy nella puntata di Beautiful del 29 ottobre 2019

Bill ha paura che Taylor possa compiere qualche altra sciocchezza. Dopo il loro litigio, l'imprenditore reputa l'ex signora Forrester un pericolosa mina vagante. Per questo si affretta ad avvertire Steffy dello spiacevole incontro con sua madre e la raggiunge alla casa sulla scogliera. La Forrester è molto stupita della visita dello Spencer e in un primo momento crede che l'uomo voglia vedere sua nipote. Bill però le racconta di come Taylor abbia di nuovo perso la testa e di come costituisca un pericolo per se stessa e gli altri. Steffy lo rassicura dicendogli che se ne occuperà personalmente e lo prega di mantenere comunque la promessa di non denunciarla.

Liam rivela a Hope che Taylor ha sparato a Bill in Beautiful

Le paure di Bill non sono certo infondate, Taylor infatti è alla Forrester Creation, in preda all'ira contro Hope. La grande colpa della Logan è di aver sedotto Liam e di essersi fatta mettere incinta, per strapparlo dalle braccia di Steffy. Lo scontro furioso delle due donne, viene interrotto da un preoccupato Liam. Lo Spencer allontana Taylor da sua moglie e una volta rimasto solo con lei, le rivela il motivo di tanta ansia di vederla sola con la sua ex suocera. La dottoressa Hayes ha sparato a Bill e nessuno fino a ora, doveva saperlo. La Logan, furiosa e spaventata a sua volta, ora ha un solo obiettivo: avvertire Brooke!

