Beautiful Anticipazioni 29 ottobre 2019: Brooke urla a Taylor, "Sei un'assassina, hai sparato a Bill!"

Brooke affronta la sua eterna rivale e la informa di sapere tutta la verità sul suo conto.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 29 ottobre 2019, mentre Hope informa Steffy di aver confessato a Brooke la verità su sua madre, la Logan decide di affrontare la sua eterna rivale. Vediamo insieme le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Hope rivela a Steffy di aver confessato la verità a Brooke in questa puntata di Beautiful del 29 ottobre 2019

Steffy è molto preoccupata per sua madre. Liam le ha rivelato di aver confessato a Hope la vetrità su Taylor e la Forrester teme che la sua sorellastra abbia informato Brooke di tutto. Se fosse così, l'incolumità della dottoressa Hayes sarebbe messa in pericolo. Steffy rassicura Hope che sua madre si sta curando e che ha fatto ammenda dei suoi errori. Solo per questo, ha chiesto a Bill di perdonarla e di non denunciarla. La giovane Logan deve però ammettere davanti alla stilista, di aver già avvertito Brooke.

Taylor contro Brooke in Beautiful del 29 ottobre 2019

Lo scontro tra Taylor e Brooke è ormai molto vicino. La Logan decide di affrontare la sua eterna rivale e la raggiunge alla casa sulla scogliera. Taylor ha appena congedato la babysitter di Kelly e Brooke la fa notare di non aver nessun diritto di mandare via la tata della sua nipotina e continua dicendole che ora la vede sotto una luce completamente diversa. La dottoressa Hayes non capisce...ma Brooke finalmente le rivela il motivo della sua visita. In preda alla rabbia e con la sua nemica in preda al panico, le urla: “Hai sparato a Bill”!

