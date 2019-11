Beautiful Anticipazioni 29 novembre 2019: Steffy pronta a tutto pur di..

Anticipazioni TV

Steffy non si lascia scoraggiare dagli eventi e si affretta a trovare una sorellina per Kelly.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 29 novembre 2019, Steffy è consapevole che Hope non sarà mai disposta a far crescere Beth insieme a Kelly, fino quando Taylor sarà accanto a lei. Per questo motivo pensa di adottare una bambina. Prima della partenza di Hope e Liam per Catalina, Kelly si sente male e lo Spencer lascia che sua moglie parta da sola. Sarà un grave errore! Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Steffy pronta a tutto pur di avere un'altra figlia in questa puntata di Beautiful del 29 novembre 2019

Ridge continua a consolare sua figlia, dispiaciuta di non aver potuto festeggiare il Natale insieme a sua madre. La Forrester è ben consapevole che la famiglia Forrester, in primis Brooke e Hope, faranno di tutti per tenere Taylor lontana da loro. Steffy capisce dunque che la sua sorellastra non permetterà mai che Beth cresca in compagnia di Kelly, sino a quando la Hayes sarà accanto a lei e teme che questo vanifichi tutti i loro sforzi per tenere le due sorelline unite. Decide così di ricorrere all'adozione di una bambina, sicura – in questo modo – di fare la felicità di sua figlia.

Beautiful: Kelly sta molto male e Liam corre da lei

Liam e Hope hanno organizzato il loro babymoon e sono pronti per partire. Sarà un'occasione per passare del tempo insieme prima della nascita di Beth ed entrambi sono entusiasti. Purtroppo però c'è un contrattempo. Steffy chiama Liam per avvertirlo che Kelly sta male e che il dottore vuole visitarla al più presto. Lo Spencer, in accordo con la moglie, raggiunge la sua ex compagna rimandando per il momento la partenza. Sarà una scelta fatale per Hope. La vita della Logan cambierà improvvisamente e niente sarà più come prima.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 all'1 dicembre 2019.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.