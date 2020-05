Anticipazioni TV

Riassunto della puntata della soap Beautiful in onda Oggi su Canale 5. Cosa Succede, Anticipazioni e Trame per l'Episodio del 29 maggio 2020.

Le anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi – venerdì 29 maggio 2020 – ci rivelano che Shauna sfodera qualunque arma per sedurre Bill ma non riesce a centrare l'obiettivo. Lo Spencer, nonostante la bellezza prorompente della sua inaspettata ospite, non mostra cedimenti e si rifiuta di fare sesso con lei. Il magnate è convinto di voler passare il resto della sua vita con Katie e di voler recuperare il loro rapporto. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Shauna invita Bill a fare sesso con lei

Con uno stratagemma, Shauna è riuscita a entrare in casa di Bill e con maestria, ha iniziato a sedurlo. L'obiettivo della Fulton è dimostrare se il magnate ha davvero serie intenzioni con Katie o se, come in passato, finirà per tradirla. Shauna si spinge sino in fondo e, intrufolatasi nella camera da letto dello Spencer, mezza nuda lo invita a fare l'amore con lei. Il magnate della Spencer Publications cederà al fascino della sua ex fiamma o dimostrerà di essere davvero cambiato?

Bill rifiuta le avances di Shauna in questa puntata di Beautiful del 29 maggio 2020

Nonostante il fascino di Shauna, Bill sembra essere diventato un uomo tutto d'un pezzo. Il magnate non si lascia infatti trascinare tra le lenzuola dalla sua ospite ma respinge, in modo molto galante, le sue avances. Lo Spencer non cederà a un'avventura di una notte, ama Katie e rivuole la sua famiglia. Racconta a Shauna di aver fatto molti sbagli in passato e di voler fare ammenda. Ora è un uomo nuovo e vuole che Katie sappia di potersi fidare di lui. La Fulton sorride e lascia casa Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Katie commossa dal gesto di Bill

Il piano di Katie per mettere alla prova Bill ha funzionato. Ormai è chiaro cosa lo Spencer voglia e la Logan è commossa. Non immaginava che il suo ex marito fosse davvero così cambiato e ne è davvero Felice. Shauna ha fatto in modo che sentisse tutta la conversazione tra lei e Bill ed è soddisfatta di averla aiutata a scoprire la verità. Ora Katie può finalmente accettare la proposta di matrimonio del suo ex marito, sicura che non tornerà a soffrire come in passato.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 maggio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.