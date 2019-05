Beautiful Anticipazioni 29 maggio 2019: Katie gelosa di Sally e Wyatt?

Nelle anticipazioni di Beautiful di mercoledì 29 maggio 2019, Katie e Sally si incontrano al Bar Bikini insieme a Thorne e Wyatt e la Spectra dà la sua opinione sul loro rapporto. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Katie gelosa di Sally? In questa puntata di Beautiful del 29 maggio 2019

Sally e Wyatt hanno iniziato una dolce relazione dopo essere stati lasciati dai loro rispettivi compagni. I due ragazzi hanno trovato molte cose in comune; sono rimasti soli contro tutti dopo essere stati delusi dalla persone a cui tenevano di più ma per fortuna, si sono consolati a vicenda. La Spectra e lo Spencer devono però affrontare ancora dei fantasmi. Al Bikin Bar, incontrano Katie e Thorne, anche loro sorridenti e innamorati. I quattro prendono qualcosa da bere insieme e osservano di aver ritrovato la serenità dopo mesi di buio. Wyatt nota che la sua ex compagna è felice accanto al Forrester ma ha comunque paura che Bill possa essere ancora un ostacolo. Katie da parte sua non è gelosa di Sally, che ha preso il suo posto nel cuore dello Spencer.

Sally felice di stare con Wyatt

Katie sembra essere serena e Wyatt non ha motivo di provare nostalgia della Logan accanto a lui. Ora ha vicino una donna come Sally e non potrebbe essere più felice. La Spectra è grata al ragazzo per esserle stato vicino nel momento più difficile della sua vita, quando – tornata a Los Angeles – si è trovata sola e senza soldi. Commenta dunque di benedire quel giorno in cui si sono incontrati al Bikini Bar e si assicura che il suo compagno non provi ancora amore per Katie o peggio gelosia nei confronti di Thorne. Lo Spencer la rassicura: ora nel suo cuore c'è solo lei!

