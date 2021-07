Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 29 luglio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Ridge è convinto che Bill abbia investito Steffy premeditatamente, ma Sanchez scagiona lo Spencer.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5, mentre Steffy giace dolorante in un letto d'ospedale, il detective Sanchez interroga Bill e giunge alla conclusione che si è trattato di un incidente stradale.

Beautiful Anticipazioni: Ridge è convinto che Bill abbia attentato alla vita di Steffy per vendicarsi

Non sarà solo il senso di colpa a pesare sul povero Bill, oltre alla Polizia, lo Spencer dovrà vedersela anche con un furioso Ridge. Lo stilista, in guerra con l'imprenditore - dopo aver scoperto un bacio galeotto con Brooke, motivo della definitiva deriva del suo matrimonio - coglierà l'occasione per distruggere il nemico una volta per tutte. Il Forrester chiederà a Sanchez di inchiodarlo, convinto che non si sia trattato di un incidente, ma di un attentato alla vita di Steffy, motivato dalla dalla smania di vendetta e odio che lo Spencer nutre nei confronti della sua famiglia.

Sanchez si presenta in ospedale per interrogare Bill, nella Puntata di Beautiful del 29 luglio 2021

Bill è sconvolto, fa su e giù per la corsia dell'ospedale dove hanno appena ricoverato Steffy. La ragazza è stata affidata alle cure dei medici. La situazione è grave. E' in coma e non ci sono notizie riguardo ad una reversibilità della sua condizione e sui possibili danni riportati. Nel frattempo la famiglia viene informata e Ridge, giunto in ospedale, si scaglia contro di lui, minacciandolo di farlo sbattere in prigione. Di li a poco effettivamente, Sanchez si presenterà in ospedale per interrogare l'imprenditore.

Beautiful Anticipazioni: Il Commissario conferma che si è trattato di un incidente

Bill viene messo sotto torchio, viene valutata la dinamica dell'incidente e i motivi di una eventuale vendetta. Dopo un lungo colloquio però, il commissario deciderà di rilasciare lo Spencer, per Sanchez è chiaro che l'uomo non abbia realmente tentato di uccidere Steffy, come ipotizzato da Ridge: Bill è semplicemente rimasto coinvolto in un incidente in cui purtroppo ad avere la peggio è stata proprio la povera Forrester.

