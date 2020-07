Anticipazioni TV

Vediamo cosa ci rivelano le Trame di Beautiful della puntata del 29 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam si sveglia accanto a Steffy e capisce di aver fatto l'amore con lei.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 29 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Liam ha un brusco risveglio. Il ragazzo trova accanto a sé Steffy, con cui ha evidentemente fatto l'amore. La Forrester è raggiante e felice come non lo era da tempo ma lo Spencer è confuso e ha un grande mal di testa. Visto però l'entusiasmo di Steffy, non riesce a dirle che la notte prima non era in sé e che il loro rapporto è stato solo uno sbaglio.

Anticipazioni Beautiful: Liam va a letto con Steffy

Thomas ha drogato il drink di Liam e lo Spencer ha perso completamente il controllo. La serata del party in spiaggia si è trasformata in una commedia poco divertente per Hope, sconvolta dall'atteggiamento irrispettoso di suo marito e ovviamente non a conoscenza del reale motivo del suo smarrimento. La Logan e Thomas hanno così lasciato la casa sulla scogliera insieme a Douglas e Steffy e Liam sono rimasti soli. Ancora in preda allo stordimento, lo Spencer si è lasciato andare a un corteggiamento serrato della bella Forrester, finendo per fare l'amore con lei.

Un risveglio burrascoso in questa puntata di Beautiful del 29 luglio 2020

Liam e Steffy hanno fatto l'amore. Alle prime luci del mattino, lo Spencer riapre gli occhi con un grande mal di testa e ancora in stato confusionale. Al suo fianco trova la Forrester e lo stupore viene presto sostituito dal terrore. Il ragazzo non si capacita di come possa essere successa una cosa simile. Non ricorda nulla e di certo, se fosse stato in sé, non si sarebbe lasciato andare in questo modo. Ma il sorriso di Steffy e la felicità dipinta sul suo viso non gli danno il coraggio di rivelarle di non stare bene.

Beautiful Anticipazioni: Thomas affila le armi

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas sarà felicissimo nello scoprire che il suo piano ha funzionato. Il Forrester ha avuto la malefica idea di drogare il drink di Liam per spingerlo ad andare a letto con Steffy. Thomas era infatti convinto che così facendo sarebbe riuscito a creare una frattura tra Hope e il suo ex marito e ora non gli resta che aspettare di cogliere i frutti del suo diabolico obiettivo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 al 31 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.