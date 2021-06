Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2021: Quinn provoca Brooke "Shauna è una donna seria, non come te!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e la Trama di Beautiful del 29 giugno 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Quinn, provocatoria, sbatterà in faccia a Brooke la sua vittoria, ricordandole che Ridge ha scelto Shauna!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.10 su Canale5, Quinn dice a Brooke che Ridge questa volta non la perdonerà e che troverà in Shauna una donna seria che lo ama veramente.

Beautiful Anticipazioni, Quinn si giustifica: "Non potevo accettare che Ridge mandasse all'aria la relazione con Shauna"

Ridge è sconvolto da quello che ha appena visto. Brooke tenta di scusarsi in ogni modo ma non c'è più nulla da fare. Il fatto che la Logan abbia baciato Bill, marito di sua sorella, è qualcosa di imperdonabile. Quinn si sfrega le mani in segno di vittoria. Il suo piano ha funzionato alla grande e ora che Ridge è corso a fermare Shauna è il momento della resa dei conti con Brooke. Quinn è cosciente della disapprovazione di Eric, ma questo sembra non frenarla affatto, ha detto la verità e non può essere giudicata, è Brooke a doversi sentire in difetto. Cercherà comunque di moderare la sua posizione, chiarendo che il suo non era un attacco contro Brooke, ma non poteva certo accettare che Ridge mandasse all'aria la sua relazione con Shauna per una donna che non lo ama.

Quinn provoca Brooke, nella Puntata di Beautiful del 29 giugno 2021

Nel faccia a faccia con la vecchia nemica, Quinn non potrà fare a meno di tessere le lodi di Shauna: gentile, generosa e sincera. E' chiaro che l'amica è la donna perfetta per Ridge e anche il Forrester sembra averlo capito, correndo da lei e abbondando Brooke alle prese con la dura condanna dell'intera famiglia e in particolare della sorella minore, Katie. Anche se davanti ad Eric, Quinn ha negato di volersi vendicare della storica avversaria in amore, l'atteggiamento gongolante e provocatorio che assumerà durante il confronto con Brooke, tradirà le sue vere intenzioni.

Beautiful Anticipazioni: Ridge e Katie scagionano Quinn

Quinn gode nel ribadire a Brooke di essere lei la vincitrice, di essere riuscita finalmente a smascherarla a far crollare tutte le sue certezze, ma ci tiene anche a ricordarle che, se tutto ciò è accaduto, non è colpa sua, ma dell'ennesimo tradimento perpetrato alle spalle di Ridge e Katie. Brooke ha ormai tutti contro, la sorella la odia e Ridge deluso l'ha abbandonata per sempre, Eric sembra imputare tutta la colpa a Quinn, ma i traditi hanno rassicurato il patriarca e sua moglie: hanno apprezzato il gesto di Quinn, se non fosse stato per la sua cinica sincerità, non avrebbero mai scoperto del tradimento dei rispettivi coniugi. Quinn dunque viene scagionata, mentre la dura condanna della famiglia si abbatte su Brooke e Bill... la designer può (segretamente) festeggiare!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 27 giugno 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.