Beautiful Anticipazioni 29 gennaio 2021: Hope, terrorizzata da Thomas, tenta una fuga disperata...

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful del 29 Gennaio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Hope ha accettato l'invito di Thomas, ma il ragazzo si è fatto subito minaccioso e la Logan è stata costretta a una fuga disperata!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 29 gennaio 2021. Nelle trame dell’episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas tenta ancora una volta di persuadere Hope a tornare con lui e a dare vita a una nuova famiglia insieme a Douglas. Per dimostrarle la genuinità delle sue parole, il Forrester si appresta a firma i documenti per la custodia congiunta di Douglas. Poi però, accade l'impensabile…

Beautiful Anticipazioni: Thomas ha invitato Hope nello studio di Ridge

Hope è convinta di avere in pugno Thomas, che basterà illuderlo, fargli credere di essere pronta a concedersi per spingere il Forrester a firmare le carte dell'adozione. Una volta siglati i documenti infatti, il Forrester non potrà più ricattarla. Dal canto suo il ragazzo ha organizzato le cose diversamente: vuole che il "riscatto" venga pagato subito e, sicuro del suo stratagemma, ha invitato Hope nello studio di Ridge...

Thomas pretende di fare l'amore con Hope, nella Puntata di Beautiful del 29 gennaio 2021

La ragazza, arrivata alla Forrester Creations, si è lasciata convincere a cenare insieme al giovane e al piccolo Douglas, sicura di riuscire a svincolarsi appena ottenuta la firma promessa a fine pasto. Si tratterà purtroppo di un pensiero ingenuo, Thomas infatti, si farà sempre più insistente durante la serata e diventerà davvero pericoloso quando rimarranno soli. Mandato Douglas a riposare in un'altra stanza, pretenderà - come da patti - di fare l'amore prima di concedere l'agognata firma!

Anticipazioni 29 gennaio 2021: Hope tenta di fuggire da Thomas

Sarà allora che la Logan si renderà conto di essersi messa nei guai e cercherà di allontanarsi con la scusa di dare la buonanotte a Douglas. La ragazza ha intenzione di prendere il piccolo e fuggire, ma scopre che si è nascosto ed è costretta a fare il giro dei tanti studi della casa di moda per ritrovarlo. Thomas purtroppo è già alle sue calcagna, il Forrester è furioso e Hope impaurita prende la porta dei magazzini in cui sono installate le enormi vasche di scarico delle lavatrici industriali!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.