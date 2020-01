Beautiful Anticipazioni 29 gennaio 2020: Reese scappa!

Anticipazioni TV

Taylor raggiunge Reese per dirgli addio mentre Hope, che tiene in braccio Pheobe, sente di avere una strana connessione con lei.

Taylor dice addio a Reese nella puntata di Beautiful del 29 gennaio 2020

Reese ha deciso di tornare a Londra, finalmente libero dai creditori. Dopo aver informato Zoe della sue partenza, il Buckingham ha raggiunto l'ospedale per le ultime pratiche prima di lasciare la città. È là che che incontra Taylor, arrivata per salutarlo e ringraziarlo ancora per quello che ha fatto per lei e sua figlia. La Hayes confessa di essere di essere un pochino dispaciuta di non rivedere più il suo amico e spera che tornerà presto a trovare sia lei che ovviamente la sua bambina. Reese le rivela di essere molto felice per lei e che la piccola Phoebe è il dono divino che la sua famiglia si meritava da tempo.

Beautiful: Hope sente una strana connessione tra lei e Phoebe

Liam è stupito del coraggio di sua moglie. Hope tiene in braccio la piccola Phoebe è per lei un grande passo in avanti dopo la morte di Beth. La Logan è felice di essere presente in questo momento così felice per Steffy e anche per suo marito. La piccola appena arrivata ridarà gioia alla loro famiglia e tutto tornerà più in fretta alla normalità. La ragazza confessa di provare una strana sintonia con la bambina, come se si conoscessero già. Sarà perché è la nuova sorellina di Kelly e – in quanto tale – sarà protettiva nei suoi confronti. Steffy vorrebbe che Hope facesse parte della vita delle sue figlie e Liam è davvero orgoglioso delle sue donne.

