Beautiful Anticipazioni 29 dicembre 2020: Brooke vuole Thomas fuori dalla Forrester

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 29 dicembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke insiste per estromettere Thomas dall'azienda di famiglia, Ridge però non è disposto a cedere!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 29 dicembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ridge ha cercato di convincere Brooke a dare un'occasione a Flo, ma la Logan non solo si è mostrata irremovibile, è tornata alla carica contro Thomas. I due hanno finito per litigare e Brooke ha preteso l'estromissione del ragazzo dalla Forrester Creations, ma Ridge non ci sta!

Beautiful: Tra Brooke e Thomas è già finita a schiaffi!

Brooke ha rifiutato di dare un'occasione a Flo e ora rifiuterà di dare una chance anche a Thomas, il ragazzo non solo non otterrà il suo perdono, la Logan farà di tutto per allontanarlo per sempre dalla sua Casa, dalla sua famiglia e dalla sua Azienda. Tra i due c'è già stato un violento scontro finito a schiaffi, la matrigna infatti, offesa dalle dure parole del giovane che l'ha accusata di essere una poco di buono e di aver distrutto la sua famiglia, ha finito per alzare le mani. Da quella volta i due si sono evitati, anche se a prendere le parti di Thomas ci ha pensato l'ingenuo padre, Ridge!

Beautiful Anticipazioni della Puntata del 29 dicembre 2020: Brooke vuole Thomas fuori dalla sua vita e dall'azienda

Ridge non ha intenzione di abbandonare suo figlio, Brooke continua a ricordargli quanto possa rivelarsi pericoloso, ma lo stilista, cosciente delle problematiche del ragazzo, è pronto a sacrificarsi e a sacrificare il suo matrimonio se necessario, per aiutarlo. Il Forrester è convinto che, proprio perchè instabile, suo figlio abbia maggior bisogno di comprensione, supporto e affetto. Quando Brooke quindi insisterà per allontanarlo da tutti, incluso il lavoro, Ridge si rifiuterà di assecondarla. Tra i due la situazione si fa sempre più tesa, perché nessuno pare disposto a cedere.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non ha nessuna intenzione di estromettere Thomas dalla Forrester

Ridge e Brooke discutono, Thomas è un valido stilista, molto dotato, eppure la Logan insiste per buttarlo fuori dalla Forrester. Teme infatti che possa approfittare del luogo di lavoro per cercare di circuire e manipolare ancora una volta la sua Hope. Ridge non ci pensa proprio ad estromettere suo figlio, lui è uno dei legittimi eredi dell'impero Forrester e sua moglie dovrà accettarlo. Purtroppo la cosa non sarà così semplice, Brooke ha delle quote importanti della casa di moda e potrebbe riuscirà a far valere la sua volontà. A Thomas toccherà architettare un nuovo piano per liberarsi di lei!

Scopriamo le Anticipazioni di 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.