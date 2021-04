Beautiful Anticipazioni 29 aprile 2021: a Sally resta solo un mese di vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 29 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Sally, che ha saputo dai medici di avere solo un mese di vita, si sfoga con Katie, facendole giurare di non rivelare il suo terribile segreto.

Beautiful Anticipazioni: Katie chiede a Sally di mantenere il silenzio sulla sua condizione

Sally ha appreso una tremenda notizia sul suo stato di salute, che ha deciso di condividere solo con la Logan, facendole addirittura promettere di non dire nulla a Wyatt. Pare infatti che Sally non voglia approfittare del vantaggio che può offrirle la malattia nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo. La Spectra vuole che Wyatt la ami senza provare pena e per questo si frena, chiedendo anche a Katie di tenere la bocca chiusa. Non vorrà sentire ragioni e la Logan, dopo aver tentato invano di farle cambiare idea, sarà costretta ad assecondarla.

Beautiful Anticipazioni: Katie incoraggia Flo

Purtroppo i medici fanno chiarezza sulla situazione di salute di Sally e, in presenza di Katie, le parlano apertamente: "sei afflitta da una malattia incurabile, ti resta solo un mese di vita". Sally è sconvolta, la Logan ancor di più, ma bada bene a non far trasparire la sua ansia per non affliggere la Spectra, anzi, cerca di incoraggiarla. Andando contro la diagnosi dei medici e l'oggettività della situazione, le dice di non preoccuparsi e che insieme riusciranno a superare anche questa tragedia. Sally vorrebbe tanto crederle, ma capisce che si tratta solo di parole di conforto e incitamento.

Katie cerca di convincere Sally, ma lei è irremovibile

Velatamente, Katie proverà a tornare sull'argomento "Wyatt". Non è stata lasciata alcuna speranza alla povera Sally, questa potrebbe dunque essere l'ultima occasione per ricongiungersi con lo Spencer. La Logan, certa che in fondo Wyatt ami ancora Sally e che, se solo sapesse la verità, sarebbe pronto a starle accanto in questo doloroso calvario, proverà - per una ultima volta - a farle cambiare idea. Sally però sembrerà irremovibile...

