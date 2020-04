Beautiful Anticipazioni 29 aprile 2020: Quinn caccia di casa Sally ma Wyatt...

Anticipazioni TV

Quinn affronta faccia a faccia Sally e le intima di lasciare immediatamente casa di Wyatt.

Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi – mercoledì 29 aprile 2020 – Wyatt spingerà Liam a raggiungere Steffy a Parigi per passare del tempo con le sue figlie. Intanto tra Quinn e Sally è scontro aperto. La Fuller ordina alla stilista di lasciare immediatamente casa di Wyatt e di uscire per sempre dalle loro vite. Ma vediamo insieme nel dettaglio la trama della puntata in onda alle 13.40 su Canale5.

Wyatt convince Liam a partire per Parigi nelle anticipazioni di Beautiful del 29 aprile 2020

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di mercoledì 29 aprile 2020, troviamo Wyatt e Liam sempre molto vicini. I due fratelli sono l'uno la spalla dell'altro e il loro è un grande rapporto d'affetto. Liam confida al suo fratellino che le cose tra lui e Hope sono molto complicate e che la ragazza continua a soffrire moltissimo per la morte della piccola Beth. Il ragazzo rivela però anche di essere molto dispiaciuto di non poter passare più tempo con le sue figlie e di aver lasciato Steffy da sola a crescerle. Wyatt, capendo la ristezza di Liam, lo spinge a partire per Parigi e a raggiungere la sua ex moglie. Penseranno lui e Sally a occuparsi di Hope

Beautiful: Quinn caccia di casa Sally

Quinn ha scoperto che Sally tradisce Wyatt o almeno è quello che vuole far credere a suo figlio. La Fuller non ha mai gradito la presenza della Spectra al fianco del suo “bambino” e sta facendo di tutto per liberarsi di lei. Le cose sono precipitate prima con l'arrivo di Flo e con il ritorno di Thomas poi con l'assunzione della ragazza alla Forrester Creations, come stilista di punta. Quinn è furiosa e affronta faccia a faccia la sua nemica, cacciandola di casa. Lo scontro tra le due donne viene interrotto da Wyatt, che prende le difese della sua compagna.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.