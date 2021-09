Beautiful Anticipazioni 28 settembre 2021: Quinn convince Ridge a sposare di nuovo Shauna a Villa Forrester!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della Soap di Canale5, Quinn cercherà di mettere Ridge di fronte a una scelta: "dimostra il tuo amore a Shauna, conferma le promesse con la Fulton con un nuovo matrimonio!"

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5, Bill, confuso, dice a Wyatt di amare sia Katie che Brooke. Quinn cerca di convincere, prima Shauna e poi Ridge, a celebrare un altro matrimonio davanti a tutta la famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Bill è ancora confuso, ma sa di dover prendere una decisione

Katie ha scoperto con orrore che Bill ama ancora Brooke. La Logan aveva sperato che il suo compagno avesse dimenticato per sempre sua sorella e che si fosse, finalmente, concentrato solo sulla loro famiglia. Ma purtroppo così non è! Distrutta dal dolore non sa davvero che fare: perdonarlo e sperare che le cose si aggiustino o dire addio per sempre al padre di suo figlio? Bill intanto, sempre più pentito di aver dato retta a Quinn, ha intimato alla Fuller di stargli lontano. Lo Spencer, nonostante abbia capito di non avere chance con Brooke e di aver fatto soffrire inutilmente Katie, confessa a suo figlio Wyatt di essere tanto confuso, quanto consapevole di non aver più tempo: deve fare una scelta!

Beautiful Anticipazioni: Katie insinua in Eric dei dubbi su Quinn

Katie si sfoga con Eric, la Logan gli confida il suo dolore e gli racconta della sofferenza di sua sorella Brooke, ormai lontana da Ridge, ma non si ferma qui, insinua infatti un coinvolgimento di Quinn in tutta questa terribile vicenda. Eric cercherà di difendere sua moglie ma rimarrà profondamente colpito da queste parole, in fondo, anche se segretamente, nutre anche lui dei dubbi. Quinn è amica di Shauna e ha sempre detestato Brooke, ma potrebbe bastare questo a far riemergere la parte più oscura della Fulton?

Quinn mette alle strette Ridge, nella Puntata di Beautiful del 28 settembre 2021

Mentre Eric si confronta con Katie, pronta ad alimentare i suoi sospetti su Quinn, la Fuller pensa a un modo per liberarsi definitivamente del problema Brooke. La Fuller ha avuto un brutto faccia a faccia con Bill e ha capito che il suo intento – quello di far riunire la Logan con lo Spencer – è miseramente fallito. Deve quindi correre ai ripari. Anticipazioni riguardanti la Puntata in onda rivelano che cercherà di mettere Ridge di fronte ad una scelta. D'accordo con Shauna infatti, proporrà al Forrester di confermare le promesse con la Fulton celebrando un matrimonio a Villa Forrester.

