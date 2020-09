Beautiful Anticipazioni 28 settembre 2020: Steffy nega la realtà... Phoebe non è Beth!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della Puntata di Beautiful del 27 settembre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, vedremo Liam cercare di convincere Steffy della veridicità delle affermazioni del piccolo Douglas...

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 28 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Liam abbraccia con gioia Phoebe, convinto, dopo le parole di Douglas, che lei sia Beth. Lo Spencer finalmente comprende quel legame misterioso e indissolubile tra lui e la bambina, tra la piccola e Hope! Ormai certo dello scambio di identità, cerca di convincere anche Steffy, ma la ragazza è incredula.

Beautiful Anticipazioni: Phoebe è Beth... Liam crede a Douglas!

Douglas ha rivelato che Beth è viva. La Logan non ha creduto dalle parole del piccolo, anzi, è rimasta ferita dal suo crudele gioco. In Liam invece, si è accesa una speranza, sconvolto ma deciso ad andare fino in fondo, ha continuato ad interrogarlo. Lo Spencer ha chiesto al Forrester jr. se sapeva dove si trovava la piccola Beth e Douglas, felice di essere finalmente creduto, ha condotto Liam nella camera della bambine davanti alla culla di Phoebe: “È lei Beth. Phoebe è Beth!”

Liam prova a convincere Steffy, nella Puntata di Beautiful del 28 settembre 2020

Lo Spencer è sconvolto e si confida con Steffy, anche lei incredula. Douglas potrebbe effettivamente sbagliarsi... ma una telefonata conferma le parole del bambino. E' la dottoressa della Clinica di Las Vegas. La ginecologa è molto preoccupata; ha ricevuto il messaggio che Liam le ha lasciato e rivela che in quel giorno, la data di nascita di Phoebe, non era presente in ospedale e dunque, di certo, non è lei ad aver fatto nascere la bambina. Qualcuno deve aver preso il suo posto e fatto un errore sul certificato di nascita oppure ha mentito. A questo, solo Flo potrà rispondere!

Beautiful Anticipazioni: Steffy nega la realtà!

Steffy continua a negare, nonostante le parole di Douglas e la telefonata della dottoressa, la Forrester è convinta che ci sia un errore. Ha cresciuto lei Phoebe nel suo primo anno di vita, è sua madre ed è certa che non si tratti della figlia di Hope. La poverina non vuole guardare in faccia alla realtà e teme le conseguenze di tale scoperta: perdere la bambina! Ma Liam invece ne è certo e abbracciando la sua piccola le dice: "Papà è qui!"

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.