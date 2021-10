Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2021: Il matrimonio tra Ridge e Shauna si farà! Carter sarà l'officiante

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Quinn ha vinto, Ridge risposerà Shauna e lo farà molto presto. Il Forrester ha informato Brooke della sua decisione e chiederà a Carter – nominato nuovo direttore operativo dell'azienda di moda – di officiare la cerimonia alla Villa. Eric intanto è scettico. In cuor suo credeva che suo figlio sarebbe ritornato tra le braccia di Brooke invece di ufficializzare la sua relazione con la Fulton.

Anticipazioni Beautiful: Quinn avverte Shauna di non rovinare tutto

Quinn ha vinto! Ridge ha deciso di risposare Shauna e di farlo molto presto – l'indomani – a Villa Forrester. È la grande occasione per la Fuller di distruggere Brooke, la sua eterna rivale e di liberarsi di lei per sempre. Ma la signora Forrester teme che la sua amica possa mandare in frantumi il loro piano. Shauna è infatti sinceramente innamorata di Ridge e vorrebbe rivelargli la verità su quello che è successo a Las Vegas. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn la metterà in guardia: non deve rovinare tutto, non ora che finalmente le cose stanno andando come entrambe volevano.

Ridge risposerà Shauna e Carter sarà l'officiante in Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2021

Ridge ha sconvolto Brooke. Ha deciso di risposare Shauna e sembra molto deciso. Il Forrester pare essersi affezionato alla Fulton e lei è profondamente innamorata di lui. Lo stilista, dopo aver informato la sua ex moglie della loro ora ufficiale separazione, tornerà alla Forrester dove incontrerà Carter. L'avvocato è stato appena nominato nuovo direttore operativo dell'azienda di moda e, come ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful, riceverà un altro importante incarico. Ridge gli chiederà di officiare la cerimonia di nozze tra lui e Shauna e il ragazzo accetterà con grande gioia. In quel momento arriverà Eric, l'unico ancora – in famiglia – ad avere dubbi su questo matrimonio.

Beautiful Anticipazioni: Eric non è d'accordo con il matrimonio tra Ridge e Shauna

Quinn si è messa contro tutti anche con il suo stesso marito, pur di distruggere Brooke. La ghiotta occasione di vedere la Logan spodestata e ormai fuori dalla sua famiglia, le è stata presentata su un piatto d'argento dalla sua vecchia amica Shauna. La Fuller, lo abbiamo visto, ha fatto di tutto per raggiungere il suo scopo e ha anche rischiato che il suo matrimonio con Eric subisse un brusco scossone. Il Forrester senior non è infatti molto contento. Eric è certo che la donna giusta per suo figlio sia Brooke e nessun'altra e le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che farà un altro tentativo di far ragionare Ridge e di capire le sue vere ragioni. Ama davvero Shauna oppure è un “ripiego” per dimenticare tutto quello che di brutto è accaduto nei mesi passati?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.