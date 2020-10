Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2020: Brooke è un'assassina? Katie e Bill temono per lei...

Anticipazioni TV

Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Bill, Justin, Wyatt e Katie scoprono cosa è successo a Thomas e temono che Brooke paghi il prezzo di una colpa non sua.

Scopriamo insieme quali sono le Anticipazioni di Beautiful del 28 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Bill, Justin, Wyatt e Katie scoprono cosa è successo alla casa sulla scogliera di Steffy. Thomas è precipitato giù dagli scogli e forse a provocare la caduta è stata Brooke. Tutti sono sconvolti e cercano di capire come possa essere successo tutto questo.

Anticipazioni Beautiful: Bill consola Wyatt

Wyatt e Bill hanno parlato a lungo di quello che è successo a Liam, Hope e alla loro famiglia. Flo e Reese – con la complicità di Zoe e Xander – hanno nascosto a tutti che Beth era viva e che in realtà veniva cresciuta da Steffy come la sua amata Phoebe. I quattro hanno creato grande dolore alla famiglia Spencer – Logan e Wyatt non riesce a capacitarsi di aver dato fiducia a Florence e di essersene persino innamorato. Bill cerca di consolarlo. Non poteva saperlo e deve smettere di colpevolizzarsi. Ora devono stare tutti uniti per aiutare Liam a ricostruire la sua pace con l'ex moglie e per sostenere Justin, ora che il caso della morte di Emma è stato riaperto.

Beautiful Anticipazioni: Ridge non perdona Brooke

Thomas rischia di morire e Ridge accusa Brooke di essere la causa di tutto quello che è successo. Lo stilista è convinto! Ha visto sua moglie spingere suo figlio giù dalla scogliera ed è certo che lei lo volesse fare fuori. Brooke tenta di spiegargli come sono andate le cose e gli assicura di non aver mai voluto uccidere Thomas e che anzi spera che si svegli, al più presto. Intanto Hope, sconvolta, informa Liam di quanto successo e gli chiede di accompagnarla in ospedale.

Katie e Bill temono che Brooke finisca nei guai in questa puntata di Beautiful del 28 ottobre 2020

Liam informa Wyatt di quello che è appena successo e il ragazzo – ancora alla Spencer – informa a sua volta Bill, Justin e Katie. I quattro sono sconvolti dalla notizia e sperano che Brooke non corra rischi. Sono tutti convinti che si tratti di una caduta accidentale e che l'intervento della Logan sia stato solo per proteggere Hope dalla furia di suo marito. Bill teme però che Ridge non sarà del loro stesso parere e che, pur di proteggere suo figlio, si metterà contro sua moglie. Justin, convinto che il giovane Forrester possa essere l'assassino di Emma, ci va giù pesante. Se davvero Thomas ha ucciso sua nipote, dovrà pagare con la sua stessa vita.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.