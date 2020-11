Beautiful Anticipazioni 28 novembre 2020: Brooke ordina a Ridge, "Non devi più vedere Shauna!"

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le le Trame e le Anticipazioni di Beautiful del 28 novembre 2020. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Brooke ha una richiesta da fare a Ridge, che suona più come un obbligo. Il Forrester non deve vedere più Shauna. Katie intanto ha un altro malore.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Katie continua a stare male. Dopo aver avuto un malore passeggero, la Logan perde i sensi e sviene sul pavimento della sua casa. Intanto Brooke, felice di aver recuperato il dialogo con Ridge, prega il marito di non avere alcuno contatto e rapporto con Shauna. La donna ignora ancora che il suo amato consorte le nasconda un terribile segreto riguardo la Fulton. Sally raggiunge Wyatt a casa sua. Il ragazzo ha qualcosa di importante da dirle.

Anticipazioni Beautiful: Cosa sta succedendo a Katie?

La salute di Katie sembra essere di nuovo compromessa. Dopo tanti anni dalla sua operazione al cuore, la Logan ha un malore ma la sua reazione è ben diversa da quella che ci saremmo aspettati. Forse spaventata di andare in fondo alla questione o forse realmente convinta che si tratti solo di stanchezza, Katie sottovaluta i sintomi e continua a far finta di nulla. La bella sorella minore di Brooke si mette però nei guai. I suoi purtroppo non sono solo dei malori passeggeri e infatti, mentre tenta di alzarsi dal letto dopo aver a lungo parlato con Bill, crolla a terra priva di sensi. Cosa sta succedendo a Katie? Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che per la donna sarà solo l'inizio di un lungo calvario che la riporterà, nuovamente, a lottare tra la vita e la morte.

Brooke prega Ridge di non rivedere Shauna in questa puntata di Beautiful del 28 novembre 2020

Tra Ridge e Brooke è tornato il sereno. Il Forrester, dopo la notte di bagordi, è tornato a casa da sua moglie. I due hanno a lungo parlato degli ultimi tempi e delle loro interminabili litigate, arrivando alla conclusione di essere stati entrambi molto stupidi e di essersi lasciati trascinare dagli eventi. Brooke è però ancora molto scossa dalla presenza di Shauna in casa sua e nella sua vita e chiede al marito di tagliare qualsiasi legame con la Fulton, immediatamente. Il Forrester promette alla moglie di non avere nessun incontro con la madre di Flo ma non può fare a meno di tornare con la mente alla notte passata accanto a lei. Shauna gli ha promesso di mantenere il segreto e lo stilista spera che questa storia non esca mai dalle quattro mura del Bikini. Ma sarà davvero così?

Beautiful Anticipazioni: Wyatt ha una proposta da fare a Sally

Quinn e Sally sono di nuovo in guerra. La Spectra è stanca di essere attaccata su tutti i fronti e non sopporta più di avere la Fuller alle calcagna. Ma stavolta giura di non lasciarsi condizionare dall'inimicizia della signora Forrester e di combattere per il suo amore. Accetta così di buon grado l'invito di Wyatt a cena, raggiungendolo nella sua casa al mare. La stilista racconta al suo fidanzato di avere avuto uno scontro con sua madre ma di non essersi lasciata intimidire da lei. Wyatt è felice che Sally non abbia perso la sua grinta e la sua voglia di lottare per la loro storia d'amore e, preso coraggio, le fa un'importante proposta: le chiede di sposarlo!

