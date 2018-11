Beautiful Anticipazioni 28 novembre 2018: Katie e Wyatt confessa il loro amore a Bill

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 28 novembre 2018, Katie e Wyatt decidono di uscire allo scoperto e di rivelare a Bill di stare insieme e di avere in progetto di sposarsi molto presto. Lo Spencer sconvolto, non ha intenzione di accettare questa situazione e farà di tutto per ostacolarsi. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda oggi su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Alla Spencer Publications la tensione si taglia con un coltello. Sally, fuori di sé dalla rabbia, ha raggiunto Bill e lo ha minacciato con un pistola. Per fortuna il proiettile partito dall'arma non colpisce lo Spencer ma il modellino del grattacielo che ha esposto nel suo ufficio. Bill decide di non denunciare la ragazza ma la minaccia a sua volta di stargli lontano se non vuole pagare le conseguenze del suo gesto. Questo è però solo l’inizio di una serie di guai che vedranno lo Spencer, suo malgrado protagonista.

Wyatt e Katie rivelano a Bill di stare insieme in questa puntata di Beautiful del 28 novembre 2018

Bill pare proprio non smentirsi mai e dopo aver interrotto ogni rapporto con Liam, lo Spencer senior ha rotto la promessa fatta a Sally di aiutarla a trovare una nuova location per la sua azienda. Dopo lo scontro con la rossa nel suo ufficio, Bill deve prepararsi ad affrontare una notizia scovolgente. Wyatt ha chiesto a Katie di sposarlo e i due sono tornati insieme; è tempo quindi di uscire allo scoperto e di confessare il loro amore alla loro famiglia. Dopo aver parlato prima con Thorne e avergli rivelato che presto convoleranno a nozze, decidono di raggiungere Bill…l’ostacolo più grande al loro amore. Lo Spencer infatti non è solo il padre del giovane Wyatt ma ex marito di Katie e padre del loro bambino Will. Come era prevedibile, la sua reazione alla scoperta della relazione tra suo figlio e la sua ex moglie è terribile. Sconvolto, dichiara di non accettare questa situazione e giura di ostacolarla in ogni modo.

