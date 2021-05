Beautiful Anticipazioni 28 maggio 2021: Thomas ricatta Douglas per riavere Hope!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 28 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Thomas carica il piccolo Douglas di una grande responsabilità: evitare le nozze con Zoe convincendo Hope a tornare con lui.

Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Thomas spiega a Douglas che l'unico modo per impedirgli di sposare Zoe consiste nell'indurre Hope ad accettare di diventare sua moglie. E gli chiede il suo aiuto.

Beautiful Anticipazioni: Douglas è sconvolto, ma Thomas ha confermato le nozze

Mentre Steffy confessa a Liam tutta la verità sul bacio rubato, Hope, ignara di tutto, continua a essere l'oggetto della malata ossessione di Thomas. Il Forrester infatti, ha un asso nella manica per convincere Hope a tornare con lui, ovviamente si tratta di Douglas. Il bambino è sconvolto all'idea che la sua nuova mamma possa essere una donna diversa da Hope, la glaciale modella a cui suo padre ha chiesto la mano, Zoe Buckingham. Hope è intervenuta in suo aiuto, cercando di rallentare il vorticoso svolgersi degli eventi che ha portato la coppia già a fissare le nozze, ma purtroppo il Forrester non ha voluto cedere, dichiarandosi innamorato della modella, ha confermato l'imminente matrimonio.

Nella Puntata di Beautiful del 28 maggio 2021: Thomas dirà a Douglas di amare ancora Hope e gli darà una grande responsabilità...

Douglas è disperato, ha fatto appello a Hope e ora prova a persuadere il suo papà, ma di tutta risposta Thomas parlerà a suo figlio come fosse un uomo adulto, il suo complice. Chiarirà al piccolo di amare ancora Hope, ma di essere costretto a sposare Zoe se la Logan continuerà a rifiutarlo, poi darà al bambino una grande responsabilità: convincere Hope a tornare da lui. Il piccolo non riuscirà a comprendere la crudeltà della richiesta, vedrà solo, in quel terribile ricatto, l'escamotage per riavere sua madre. E' così che l'ingenuo Douglas accetterà di essere complice del genitore...

Beautiful Anticipazioni: Hope rischia di cadere nella trappola di Douglas, ma Steffy potrebbe salvarla!

Il futuro di Hope è dunque nelle mani di Douglas, il bambino potrebbe spingerla a cadere nella trappola del suo pericoloso papà, solo una persona a questo punto può salvare la Logan: Steffy. Hope farebbe qualsiasi cosa per garantire la serenità sperata al suo figlio adottivo, anche restare per sempre bloccata in un matrimonio infelice, soprattutto ora che ha scoperto che Liam la tradisce con Steffy, Hope è diventata una preda facile. Toccherà dunque alla sorellastra aprirle gli occhi, confessarle quanto accaduto realmente con Liam e come si sia resa complice, seppure involontariamente, del machiavellico fratello!

