Beautiful Anticipazioni 28 maggio 2019: Una grande famiglia allargata per Steffy

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 28 maggio 2019, Liam e Hope ringraziano Steffy per il suo grande gesto e le promettono che sia lei che la piccola Kelly faranno parte della loro famiglia. Le altre due donne dello Spencer non saranno mai escluse. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40.

Liam e Hope grati a Steffy in questa puntata di Beautiful del 28 maggio 2019

Steffy ha dato una grande notizia a Hope e Liam. Ha deciso di non intromettersi nella loro vita e di dedicarsi solo ed esclusivamente a Kelly. La Forrester non vuole compiere gli stessi errori che sua madre Taylor ha fatto con Brooke, rendendo difficile la vita delle loro figlie. L'unica cosa importante è Kelly e lei si dedicherà solo a lei. Liam è grato a Steffy e Hope non crede alle sue orecchie. La pace è fatta tra le due sorellastre e finalmente potranno vivere tutti insieme come una grande famiglia allargata. La ritrovata coppia promette alla bella figlia di Ridge di non estrometterla mai dalla loro vita.

Ridge fiero di Steffy

Quello che ha fatto Steffy è un gesto davvero coraggioso. La ragazza ha rinunciato all'uomo che ama e non è scesa a compromessi con Bill. È riuscita anche a riportare nelle mani della sua famiglia, la maggioranza delle azioni della Forrester Creations e ora si impegnerà a dare pure lei il suo contributo all'azienda. Ridge non potrebbe essere più fiero della sua bambina, diventata una donna e una mamma più forte di quanto potesse sperare.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle 13.40.