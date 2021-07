Beautiful Anticipazioni 28 luglio 2021: Ridge accusa Bill di aver investito sua figlia di proposito!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.05 su Canale5,Ridge accusa Bill di aver investito sua figlia di proposito. Nel frattempo, Flo racconta a Wyatt tutto ciò che ha scoperto sulla macchinazione ordita da Sally.

Ridge si scaglia contro Bill! Nella Puntata di Beautiful del 28 luglio 2021

A travolgere Steffy è stato Bill! Non si è trattato di un "agguato" calcolato alla vita della povera ragazza, anzi, lo Spencer è rimasto molto sconvolto quando ha scoperto di aver investito Steffy. L'imprenditore infatti sarà protagonista di una furiosa corsa contro il tempo per assicurarla alle provvidenziali cure dei medici. Anticipazioni rivelano che, non sarà però solo il senso di colpa a pesare sul povero Bill, oltre alla Polizia, lo Spencer dovrà vedersela anche con un furioso Ridge. Lo stilista, in guerra con l'imprenditore - dopo aver scoperto un bacio galeotto con Brooke, motivo della definitiva deriva del suo matrimonio - coglierà l'occasione per distruggere il nemico una volta per tutte.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è grave e Bill è nei guai!

Bill è sconvolto, fa su e giù per la corsia dell'ospedale dove hanno appena ricoverato Steffy. La ragazza è stata affidata alle cure dei medici. La situazione è grave. E' in coma e non ci sono notizie riguardo ad una reversibilità della sua condizione e sui possibili danni riportati. Nel frattempo la famiglia viene informata, sono tutti sotto shock, ma lo sconcerto maggiore sarà scoprire chi è stato a ridurre così la povera Steffy. Impaziente di conoscere le condizioni della Forrester, lo Spencer interpella il dottore che ha preso in cura la ragazza, un affidabile medico, preparato e gentile: John Finnegan

Beautiful Anticipazioni: Flo racconta a Wyatt tutta la verità sul sordido piano di Wyatt

Nel frattempo Wyatt è riuscito a smascherare Sally grazie ad una scaltra mossa di Flo: la ragazza approfittando dello svenimento della nemica le ha scritto un messaggio di sos negli slip. Lo Spencer è corso a liberare Flo e ora la Fulton approfitterà per rivelare a Wyatt tutta la verità sul sordido piano della sua ex, quella che la Spectra, seppur scoperta, ha continuato vigliaccamente a tacere!

