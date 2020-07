Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 28 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Liam è stato drogato e perde il controllo. Il ragazzo, con il suo atteggiamento, sconvolge la povera Hope.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas osserva compiaciuto Liam mentre beve il cocktail in cui lui ha versato la droga. Il Forrester ha messo a segno il suo piano e lo Spencer, poco dopo, comincia a comportarsi in modo strano e fin troppo esuberante nei confronti di Hope. La ragazza è infastidita. Non può credere che il suo ex marito si stia lasciando andare a un atteggiamento così festaiolo dopo la morte della loro piccola Beth.

Beautiful Anticipazioni: Thomas droga Liam

Thomas ha accolto con molto piacere l'invito di sua sorella al party sulla spiaggia. Il Forrester è ben consapevole che, se si gioca bene le sue mosse, riuscirà ad allontanare Liam per sempre da Hope. Steffy fa proprio al caso suo e visto i trascorsi tra lo Spencer e la bella Forrester, non sarà difficile farli riavvicinare... non senza un aiutino! Thomas si è infatti procurato della droga per mandare su di giri Liam e appena arrivato nella casa sulla scogliera, “corregge” il cocktail del suo rivale con una magica bustina.

Liam perde il controllo! In questa puntata di Beautiful del 28 luglio 2020

Thomas ha drogato il drink di Liam e il ragazzo, molto velocemente, perde il controllo. Davanti agli occhi sconvolti di Hope, lo Spencer comincia a ballare senza sosta, coinvolgendo nelle sue danze prima Steffy e poi la povera Logan. La ragazza non sa cosa pensare; come può Liam essere così gioioso e festante dopo quello che è successo? Hope accusa il suo ex marito di essere irrispettoso e superficiale e di non pensare al grande dolore che invece lei, fatica a cancellare. Thomas cerca di calmarla e appena ne ha occasione, convince la figlia di Brooke ad andarsene.

Anticipazioni Beautiful: Una notte turbolenta

Lo strano atteggiamento di Liam non è sfuggito neanche a Steffy. La ragazza non sa come comportarsi con il suo ex marito, fin troppo felice di passare del tempo con lei. Thomas le ha consigliato di lasciarsi andare e di riaprire il suo cuore e lei sembra pronta a farlo. È così che, complice la droga nel drink, lei e Liam passeranno una notte di passione insieme. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il risveglio, dopo l'amore, sarà piuttosto traumatico.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 al 31 luglio 2020

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.