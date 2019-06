Beautiful Anticipazioni 28 giugno 2019: Ridge teme che Brooke chieda il divorzio

Anticipazioni TV

Ridge è tormentato dalla scelta che deve fare tra la Intimates di Steffy e la Hope for the future di Hope e teme di perdere Brooke.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 28 giugno 2019, Ridge è in profonda difficoltà a causa della scelta che deve fare tra le due collezioni di Hope e Steffy. Lo stilista ha paura che questo provochi una frattura nella sua famiglia, già profondamente toccata dalla rivalità in amore delle due sorellastre. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Ridge in crisi in questa puntata di Beautiful del 28 giugno 2019

Ridge è tormentato dalle decisioni che deve prendere per la sua casa di moda. Il bilancio della Forrester Creations impone un taglio delle spese e alcune collezioni devono essere ridimensionate. Lo stilista nonché amministratore dell'azienda ha comunicato di dover fare una scelta: proseguire con la produzione della collezione Intimates di Steffy o scegliere di finanziare la Hope for the future di Hope. È una situazione abbastanza complessa, non solo perché si tratta di escludere una delle due linee – ugualmente valide - ma anche perché così facendo si rischia di riaccendere la rivalità tra le due ragazze, appena riconciliatesi.

Ridge teme di perdere Brooke e Hope

Il Forrester ha però le idee abbastanza chiare e la Intimates di Steffy sembra la collezione più adatta per il rilancio annuale dell'azienda. La linea della Forrester è infatti un must della Forrester Creations. Lo stilista ha però paura che la sua decisione influisca sull'equilibrio – già precario – della sua famiglia. Steffy lo ha infatti già pregato di scegliere lei e di “sacrificare” la ben più fortunata Hope mentre Brooke preme su di lui affinché scelga sua figlia e non si faccia soprattutto manipolare dalla giovane Forrester. Ridge è stretto tra due morse!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 28 giugno 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.