Beautiful Anticipazioni 28 gennaio 2020: Hope tiene in braccio Phoebe/Hope e...

Hope prende in braccio per la prima volta la sua piccola Beth, ignara che si tratti di sua figlia.

Nella puntata di Beautiful di oggi – martedì 28 gennaio 2020 - Hope prende in braccio per la prima volta Phoebe, ignara che si tratti di sua figlia. Zoe è preoccupata per la scelta di Reese di tornare a Londra. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Hope abbraccia Phoebe/Beth per la prima volta nella puntata di Beautiful del 28 gennaio 2020

Il momento tanto atteso è arrivato! Hope ha raggiunto Liam e Steffy alla casa sulla scogliera, per conoscere la piccola Phoebe – appena adottata dalla sua sorellastra. La triste Logan ha così visto per la prima volta sua figlia, ignara ovviamente che si tratti della compianta Beth. Hope chiede di poterla prendere in braccio e tra lei e il fagottino appena nato, è amore a prima vista. Steffy e Liam la osservano inteneriti; è una scena che avrebbero voluto diversa ma ora non c'è tempo per pensare al passato, ci sono due bambine da crescere come vere sorelle. Lo Spencer è molto felice che sua moglie stia superando la morte della loro bambina e che si sia aperta alla nuova creatura per cui lui si è offerto di fare da padre.

Beautiful: Reese dice addio a Zoe

Reese ha finalmente pagato tutti i suoi debiti e i malviventi hanno promesso di lasciare in pace Zoe. Il Buckingham è pronto a lasciare Los Angeles, alla volta di Londra. Prima però deve salutare sua figlia e informarla della sua repentina partenza. La raggiunge così alla Forrester Creation, dove lei e Tiffany si stanno preparando per la prossima sfilata. Zoe è stupita di vedere suo padre là ma lo è ancora di più quando lui le rivela di volersene andare per tornare a casa. La ragazza è arrabbiata e gli confida che vorrebbe che rimanesse accanto a lei. Reese ha però preso una decisione definitiva e l'abbraccia, promettendole di rivedersi presto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.