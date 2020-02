Beautiful Anticipazioni 28 febbraio 2020: Zoe caccia Flo da Los Angeles

Anticipazioni TV

Zoe è preoccupata che Flo sveli il segreto di suo padre mentre Sally e Wyatt definiscono i dettagli del loro accordo con Bill.

Nella puntata di Beautiful di oggi – venerdì 28 febbraio 2020 – Bill, Sally e Wyatt definiscono di dettagli per il rilancio del marchio Spectra mentre Zoe minaccia Flo e la spinge ad andarsene da Los Angeles. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Sally e Wyatt pronti per una nuova avventura in questa puntata di Beautiful del 28 febbraio 2020

Alla Spencer Publications, Bill accoglie entusiasta Wyatt e Sally, arrivati da lui per definire i dettagli del loro accordo. I due ragazzi sono pronti alla nuova avventura che li attende: far risorgere la Spectra Fashion. Dollar Bill è veramente contento di aver accontentato suo figlio e di aver ristabilito la fiducia tra loro e si complimenta con Sally per il suo coraggio. Non è stato sicuramente facile per lei perdonarlo, visto che è a causa sua che la Spectra ha dovuto chiudere i battenti. Il magnate si scusa con entrambi i ragazzi e promette di non compiere mai più azioni così nefande. Ora è davvero cambiato ed è pronto a lanciarsi in una nuova attività, quella della moda, a cui capo ci sarà la rossa Spectra, in qualità di capo designer.

Beautiful: Zoe minaccia Flo e la caccia da Los Angeles

Al Bikin Bar si respira una diversa aria. Flo e Zoe sono di nuovo una di fronte all'altra. Florence sta lavorando come barista e la Buckingham, furiosa, le chiede cosa abbia intenzione di fare. La ragazza è preoccupata. Pensa infatti che sia necessario che la Fulton lasci immediatamente la città, spaventata che proprio lei sia l'anello debole del terribile inganno che hanno deciso di mantenere in scena lei e suo padre Reese. Flo non sembra però per nulla convinta ad abbandonare Los Angeles, che anzi comincia a piacerle.

