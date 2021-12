Beautiful Anticipazioni 28 Dicembre 2022: Hope e Steffy credono a Thomas. Liam deluso!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 dicembre 2021. Ecco cosa succederà nelle Trame dell’episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Liam riferisce a Hope e Steffy del manichino con le sembianze di Hope, ma le due donne minimizzano la cosa, sostenendo che Thomas sia davvero cambiato.

Beautiful Anticipazioni: Liam scopre il manichino di Hope

Il manichino che Thomas conserva in casa è stato creato per la campagna Hope for the Future ed esposto alla Casa di Moda, poi però è improvvisamente scomparso. Charlie sta indagando da giorni, ma nessuno sembra sapere dove sia finito, finché Liam non ha informato Steffy e Hope di averlo visto a casa di Thomas. Certo un furto di questo tipo risulta difficile da giustificare, eppure tutti sembrano credere alla versione del Forrester: la bambola serve da ispirazione per la creazione di nuovi abiti della linea Hope for The Future. Quello che però nessuno immagina, neppure il povero Liam, è che Thomas - ormai sconfitto dalla malattia mentale - abbia iniziato a parlare con la bambola. Gli ordini pericolosi della finta Hope mettono in serio pericolo Liam, la bambola infatti comanderà a al Forrester di uccidere il suo avversario!

Hope e Steffy credono a Thomas, nella Puntata di Beautiful del 28 dicembre 2021

Liam è rimasto sconvolto quando ha scoperto dell'altra Hope, quella di plastica, che Thomas nasconde gelosamente nel suo appartamento, ma Hope e Steffy hanno creduto alla teoria "dell'ispirazione" e hanno vissuto con serenità l'ingresso nelle trame della gemella inanimata di Hope. Thomas, ormai esperto "Dottor Jekyll e Mister Hyde", ha giustificato la presenza della bambola in casa sua dicendo candidamente di usare il manichino come ispirazione per creare nuovi modelli per la collezione Hope for the future e Hope. Contenta del suo lavoro, Hope gli ha creduto.

Beautiful Anticipazioni: Hope si fida di Thomas e lo aiuta a riavvicinarsi a Douglas

Neppure quanto accaduto in passato è riuscito a scalfire la fiducia cieca di Hope, la ragazza infatti, sembra pronta a dare un'altra occasione a Thomas, non solo accettandolo nuovamente nella sua squadra di stilisti, ma anche concedendogli di tornare a fare il padre: un passo alla volta, la Logan, sta tentando di riavvicinare Douglas al genitore!

