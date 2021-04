Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2021: Katie incoraggia la povera Sally

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 28 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Katie incoraggia Sally, a cui è stata appena diagnosticata una malattia incurabile. Wyatt dice a Bill e a Justin di essere dispiaciuto per aver fatto soffrire Sally.

Beautiful Anticipazioni: Katie sta accanto a Sally

La Logan ha ricevuto un messaggio di Sally: sono pronti i risultati delle sue analisi. La sorella di Brooke si precipita alla Forrester dove la Spectra sta raccogliendo le sue cose, pronta ad andare in ospedale. Katie si propone di accompagnarla e non intende per nulla al mondo desistere da questo proposito. Vuole starle vicino e lo farà davvero! Sally capitola e le due donne si avviano verso la clinica speranzose di non ricevere brutte notizie.

Beautiful Anticipazioni: Katie promette a Sally di mantenere il segreto sulla sua malattia

Le notizie dall'ospedale non sono confortanti, purtroppo la giovane Spectra dove fare i conti con gravi problemi di salute, non è chiaro ancora qual è la malattia che l'affligge, ma si parla addirittura di un male incurabile. Una notizia terribile che la poverina decide di condividere solo con la Logan, facendole addirittura promettere di non dire nulla a Wyatt. Pare infatti che Sally non voglia approfittare del vantaggio che può offrirle la malattia nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo.

Wyatt chiede consiglio a Bill e Justin, nella Puntata di Beautiful del 28 aprile 2021

Wyatt è preoccupato per Sally, non sa della sua malattia, ma ha visto la ragazza così sconvolta da prendere l'estrema decisione di chiedere a Flo di farsi da parte almeno per il momento. Il ragazzo è convinto che la Spectra stia soffrendo per la fine della loro storia e, angosciato dal senso di colpa, decide di chiedere consiglio a Bill e Justin. Suo padre non ha mai apprezzato Sally, ma vedere Wyatt così in ansia, fa sì che lo Spencer Senior scelga di muoversi con cautela, pur consigliandogli di seguire il suo cuore, dirà al ragazzo di prendersi il tempo necessario per affrontare tutto con maggior serenità.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.