Beautiful Anticipazioni 28 aprile 2020: Quinn scopre che Sally tradisce Wyatt

Anticipazioni TV

Quinn corre ad avvertire Wyatt che tra Sally e Thomas c'è ancora del tenero. La Fuller vuole separare suo figlio dalla Spectra, che non ha mai visto di buon occhio.

Nelle anticipazioni di Beautiful della puntata di oggi – martedì 28 aprile 2020 – Quinn farà di tutto per screditare Sally. La Fuller non ha mai visto di buon occhio la compagna di suo figlio e ora che Thomas è tornato, farà di tutto per mettere i due ragazzi l'uno contro l'altro. Consigliera infatti a Wyatt di non fidarsi della ragazza. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Sally scopre i piani di Thomas in Beautiful anticipazioni del 28 aprile 2020

Thomas e Sally si sono riabbracciati dopo molto tempo dal loro addio. La ragazza è molto triste per la morte di Caroline e ricorda con nostalgia il tempo passato insieme. Dopo la loro separazione la Spectra è andata avanti e ora nel suo cuore c'è Wyatt. Thomas è però molto cambiato dall'ultima volta che si sono visti e Sally capisce che il suo bell'ex fidanzato, ha preso una cotta per Hope e che intende approfittare del gelo che si è creato tra la Logan e suo marito. In realtà le anticipazioni di Beautiful ci hanno rivelato che Hope e Liam si sono riavvicinati ma Thomas ha un piano per separarli.

Beautiful anticipazioni: Quinn avverte Wyatt che Sally lo ha tradito

L'incontro di Thomas e Sally alla Forrester Creations e il loro dolce abbraccio non è sfuggito all'occhio attento di Quinn. La Fuller non ha mai sopportato la Spectra e non ha mai visto di buon occhio non solo la sua relazione con Wyatt ma anche il suo ritorno alla Forrester Creations. Ecco perché vista Sally in atteggiamento intimo con Thomas, corre ad avvertire suo figlio di quanto appena successo. Quinn cerca di convincerlo che la sua fidanzata lo stia tradendo e che lo stia prendendo in giro. La signora Forrester è convinta che Sally voglia tornare tra le braccia del figlio di Ridge.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.