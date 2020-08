Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful della Puntata del 28 agosto 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5, Hope si vede costretta ad accettare la proposta di Thomas, mentre Xander fa delle scoperte sull’assassinio di Emma

Vediamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 28 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio della soap, in onda alle 13.40 su Canale5, Hope si vede costretta ad accettare la proposta di matrimonio di Thomas, ma non vuole passare la notte con lui, nonostante l’insistenza dell’uomo. Nel frattempo, Xander è sempre più convinto che il Forrester abbia ucciso Emma e continua ad indagare, arrivando a scoprire prove sconcertanti nei dati registrati dal GPS.

Hope accetta di sposare Thomas nella Puntata di Beautiful del 28 agosto 2020

La proposta di matrimonio di Thomas ha totalmente spiazzato Hope. La Logan non può dire di ‘no’ alla richiesta del piccolo Douglas e comunica al suo spasimante che accetterà di sposarlo e di essere la madre di suo figlio. In balia delle emozioni, Hope scoppia in lacrime mentre il Forrester le mette l’anello al dito. Felice di essere riuscito, finalmente, a convincere l’amata a convolare a nozze, nonostante l’intromissione delle famiglie, Thomas la abbraccia con passione e le promette che farà qualsiasi cosa per lei. La risposta della Logan a quel gesto così intimo, tuttavia, spiazza l’uomo…

Beautiful Anticipazioni, Hope rifiuta la notte di passione con Thomas

Sentendosi intrappolata in quell’abbraccio esigente, Hope si ritira immediatamente e, chiedendo scusa, si rifugia nella sua camera da letto. Qui, davanti allo specchio, osserva incredula l’anello di fidanzamento al suo anulare. I pensieri della Logan viaggiano alla proposta di Liam e al loro matrimonio, provocandole un attacco di pianto. Nel frattempo, Thomas toglie la maglia per festeggiare l’evento con una notte di passione. Pur vedendo la riluttanza di Hope, il Forrester la abbraccia e la dà un bacio. Lei, tuttavia, ancora scossa chiede al suo futuro marito di poter trascorrere la notte da sola.

Anticipazioni Beautiful, Xander trova l'assassino di Emma

Mentre Hope rifiuta l’intimità con Thomas, Xander è deciso a dimostrare che il Forrester è il responsabile dell’omicidio di Emma. Nella Forrester Creation, l'Avant trova Zoe nell’ufficio design e le spiega cosa ha visto nelle registrazioni della sicurezza: l’uomo è certo che Thomas abbia ucciso la Barber! Deluso dalla reazione di Zoe, che continua a difendere il colpevole, l’Avant decide di cercare le prove nella macchina del sospettato. I dati contenuti nel GPS di Thomas non mentono e ora Xander può dimostrare che è stato lui ad uccidere Emma.

