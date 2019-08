Beautiful Anticipazioni 28 agosto 2019: Bill pronto alla sentenza, il giudice McMullen decide che...

Anticipazioni TV

Il processo si avvia alla conclusione e il giudice ha ormai tutti gli elementi per emettere la sua sentenza. Intanto Hope e Steffy lavorano alla Forrester Creations.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 28 agosto 2019, mentre il giudice McMullen è pronto a emettere la sentenza, Hope e Steffy cercano di distrarsi dedicandosi al lavoro. Le due ragazze discutono sulla selezione delle modelle, guardando i provini fotografici delle candidate. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Wyatt viene chiamato a giudizio in questa puntata di Beautiful del 28 agosto 2019

Il processo per la custodia del piccolo Will sta giungendo al termine e il giudice interroga gli ultimi testimoni di questa intricata quanto delicata faccenda. Al banco dei testimoni Ridge ha accusato Bill di essere pazzo mentre Katie ha dichiarato di agire solo per il bene del piccolo e di aver archiviato i suoi problemi di alcolismo. Anche Wyatt è chiamato a raccontare la sua versione dei fatti e cerca di nascondere a tutti che suo padre ha tentato di corromperlo con una Ferrari per tenere separati Steffy e Liam. Il ragazzo afferma che lo Spencer senior sia un buon genitore per Will, anche se negli ultimi tempi è stato assente. Brooke, super testimone di questo processo, conferma la sua idea in merito al suo ex marito. Per lei, Bill sarà in grado di correggere i suoi errori e questa buona volontà dovrebbe essere premiata. Il magistrato ha quindi tutti gli elementi necessari per emettere la sua sentenza e tutti vivono questo momento con il fiato sospeso.

Steffy e Hope insieme alla Forrester Creations in Beautiful

Mentre in tribunale si attende il verdetto del giudice, alla Forrester Creations si lavora per la nuova collezione. Hope e Steffy, lontane dalle aule, cercano di trovare la concentrazione per scegliere le modelle che indosseranno i capi della Intimates. Le due ragazze fanno però fatica a non parlare di quello che sta succedendo e la Forrester spera che Bill non perda la custodia di Will. Anche Hope desidera che sua madre riesca a fare qualcosa per il bambino ed entrambe sono certe che lo Spencer – in caso di decisione a lui contraria – farà di tutto per ribaltare la situazione.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.