Beautiful Anticipazioni 27 settembre 2019: Quinn dà della pazza a Pam e lei...

Anticipazioni TV

Quinn è contraria al matrimonio tra Pam e Charlie. In un'animata discussione con la Douglas le dà della pazza e incoraggia Charlie a non sposarla.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di venerdì 27 settembre 2019, Quinn non accetta il matrimonio di Pam e Charlie ma soprattutto non vuole che la cerimonia si svolga nella sua casa. La Fuller, colma di ira, definisce pazza la sorella di Stephanie, creando grande dispiacere in Eric. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Quinn non accetta il matrimonio di Pam nella puntata di Beautiful del 27 settembre 2019

Pam e Charlie hanno annunciato il loro matrimonio ma alla notizia che la Douglas vuole che la cerimonia si svolga a Villa Forrester, Quinn si è infuriata. La Fuller cerca di dissuadere la sua “amica” dal festeggiare in casa sua e le due donne finiscono per discutere animatamente sulla questione. Volano insulti e ripicche, tanto che Pam accusa Quinn di non essere e di non poterlo essere mai, all'altezza di sua sorella.

Quinn dà della pazza a Pam in Beautiful

Dopo la discussione con Pam, Quinn torna al suo lavoro. Alla Forrester Creations arrivano i gioielli per la sfilata, “scortati” da Charlie. L'uomo è inorridito dalla discussione delle due donne e chiede spiegazioni alle Fuller. La signora Forrester è contraria alle nozze e non si fa scrupolo di dire all'uomo che Pam è pazza e gli ricorda i crimi di cui è stata protagonista. Lo invita così a riflettere a lungo sulla decisione che ha preso e se se la sente davvero di affrontare il matrimonio. Charlie lascia lo studio di Quinn e raggiunge la sua fidanzata, a cui racconta quanto detto dalla nuova matriarca della famiglia. La reazione della Douglas non sarà ovviamente pacata!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 22 al 29 settembre 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.