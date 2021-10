Beautiful Anticipazioni 27 ottobre 2021: Ridge sconvolge Brooke, "Risposerò Shauna a Villa Forrester!"

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 27 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame ci rivelano che Ridge informerà Brooke di voler risposare Shauna e stavolta a Villa Forrester.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 ottobre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.35 su Canale5, Ridge sembra essere convinto: sposerà Shauna. Sembra che il piano di Quinn si stia per realizzare. Il Forrester ha deciso di risposare la Fulton, ufficializzando – davanti a tutta la sua famiglia – la loro unione. Ma prima di farlo deve informare Brooke della sua scelta. Il confronto con la sua ex moglie sarà ovviamente serratissimo. La Logan dovrà ammettere di essere stata sconfitta ma sceglierà di abbandonare definitivamente il campo di battaglia?

Anticipazioni Beautiful: Donna è convinta che Brooke e Ridge torneranno insieme

Dopo aver archiviato, almeno per ora, la faccenda dipendenza di Steffy, Brooke può tornare a pensare a lei e Ridge. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Donna cercherà di sostenere sua sorella dicendole che presto tutto si sistemerà tra lei e il suo ex marito. Nessuno può separarli neanche il matrimonio con Shauna. Si tratta infatti di un piccolo intramezzo nel loro amore e presto tutto tornerà come una volta. Dello stesso avviso è anche Zoe. La ragazza arriverà a casa di Brooke per sapere come sta Steffy e per scusarsi ancora con la famiglia Logan, per quello che ha fatto a Beth. Ma presto Ridge arriverà a scombinare tutto.

Ridge rivela a Brooke che risposerà Shauna in Beautiful Anticipazioni 27 ottobre 2021

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che quando Brooke avrà salutato sia Donna che Zoe, arriverà Ridge. Il Forrester ha una notizia da darle: ha deciso di dare retta a Quinn e di risposare Shauna. La Fuller è stata molto persuasiva e la Fulton si è sempre dimostrata una donna anzi una moglie amorevole. E dopo quello che è successo a Steffy, il Forrester ha bisogno di tutto l'amore possibile intorno a lui. Lo stilista dirà dunque alla sua ex compagna di aver scelto di andare avanti con la sua vita e di archiviare definitivamente il loro divorzio. Brooke rimarrà sconvolta. Davvero sta succedendo tutto questo alla loro relazione?

Beautiful Anticipazioni: Quinn ha vinto!

Quinn ha fatto pressioni su Shauna affinché lei risposi Ridge il giorno successivo. E i suoi desideri sembrano realizzarsi. Ridge ha infatti deciso di celebrare le loro nozze. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke sarà convinta che dietro alla scelta del suo ex marito ci sia il piano malefico di Quinn. La Fuller non l'ha mai amata e ha fatto di tutto per metterla ko... e sembra esserci riuscita. La Logan non potrà fare nulla oppure affilerà i coltelli per riprendersi ciò che è suo? Lo scopriremo presto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 al 30 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.