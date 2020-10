Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 27 ottobre 2020. Nell'episodio della soap in onda su Canale5, Thomas viene portato in ospedale. La situazione è grave e Ridge accusa Brooke.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful del 27 ottobre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas viene portato in ospedale e i medici lo sottopongono ad accertamenti dopo la sua rovinosa caduta dalla scogliera. Ridge è furioso con Brooke, che ritiene colpevole di quello che è successo. Intanto Wyatt, Bill e Justin – alla Spencer Publications – riflettono su quanto accaduto a Liam e Hope.

Anticipazioni Beautiful: Thomas cade giù dalla scogliera

Il piano di Thomas di raggiungere Hope alla casa sulla scogliera e di convincerla a non firmare le carte del divorzio, si è trasformato in tragedia. Il ragazzo ha tentato di riconquistare sua moglie ma questa volta ha dovuto fare i conti con Brooke. La Logan senior, vedendo il Forrester pericolosamente vicino a sua figlia, si è messa in mezzo. Tra il giovane stilista e la sua matrigna è scattata una colluttazione, conclusasi con la caduta di Thomas dalla scogliera. Tutto questo sotto gli occhi di un atterrito Ridge.

Ridge accusa Brooke di aver tentato di uccidere Thomas in questa puntata di Beautiful del 27 ottobre 2020

Ridge ha osservato impotente la caduta di Thomas dalla scogliera e non si capacita che Brooke possa aver davvero tentato di uccidere suo figlio. Il ragazzo viene portato di corsa in ospedale e i medici cominciano subito a fare gli accertamenti. La situazione è grave. Thomas non riprende conoscenza e i dottori temono seriamente per la sua vita. Ridge è furioso e accusa Brooke di aver voluto liberarsi di Thomas una volta per tutte. Del resto è da sempre che la Logan cerca di screditare il giovane Forrester agli occhi di tutti, accusandolo di essere pazzo.

Beautiful Anticipazioni: Bill, Wyatt e Justin sconvolti dalla scambio di culle

Intanto alla Spencer Publication, Wyatt e Bill riflettono su quanto è successo a Hope e Liam. Padre e figlio sono sconvolti e Bill vorrebbe fare qualcosa per punire Thomas, colui che ha creato così tanto dolore alla sua famiglia. Wyatt è invece ancora scosso da Flo. Il giovane Spencer non si perdona di aver dato credito alla Fulton ma suo padre cerca di rasserenarlo; non è colpa sua. Justin si unisce alla conversazione e il magnate gli esprime grande gratitudine per essere riuscito a far accelerare le pratiche di annullamento tra Hope e Thomas e gli promette di stargli vicino ora che il caso sulla morte di Emma è stato riaperto.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.