Beautiful Anticipazioni 27 novembre 2020: Katie ha un malore, ma sottovaluta i sintomi!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 novembre 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5, Flo confessa a Wyatt di amarlo, mentre Katie si confida con Bill rivelandogli di essere molto delusa da Flo. Poi la Logan si sente male all'improvviso, ma sembra sottovalutare le sue condizioni.

Beautiful Anticipazioni: Flo tenta di riprendersi Wyatt

Flo segue il consiglio della madre e non si lascia sfuggire l'occasione di parlare a Wyatt dei suoi sentimenti. Il ragazzo è ancora profondamente innamorato e, seppur consapevole di aver fatto un errore grandissimo e imperdonabile, Flo non se la sente di rinunciare a lui senza fare neppure un tentativo. Lo Spencer dal canto suo, ha promesso a suo padre e a Katie - preoccupati per un possibile ritorno di Flo - di non cedere alle lusinghe della sua Ex. Ma riuscirà davvero a mantenere la parola data? Nel frattempo, da un dialogo tra Sally e Quinn, è emerso chiaramente l'immutato astio della Fuller nei confronti della stilista che suo figlio ha ricominciato a frequentare. Wyatt si troverà dunque tra due fuochi: da una parte suo padre, contrario ad un possibile ritorno di fiamma con Flo, e dall'altro sua madre, ben felice di riaccogliere in famiglia la bella figlia di Shauna.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Kelly sono d'accordo

Katie e Bill sono d'accordo: è importante impedire a Flo di fare del male a qualcun altro. E' per questo hanno messo in guardia Wyatt e sperano che il ragazzo seguirà i loro consigli. Katie ha scoperto con grande dolore la verità su Flo, del resto la Logan, aveva accolto la ragazza nella sua vita come fosse una figlia. Grata al sacrificio di Storm, suo fratello e padre di Flo, morto suicida per donarle il cuore, Katie non poteva che amare Flo proprio come un pezzo di sé. E' per questo che è rimasta profondamente delusa e amareggiata dalla sue azioni.

Stanno parlando proprio di questo moglie e marito, quando Katie inizia accusa un lieve malore...

Katie ha un malore, ma ne sottovaluta i sintomi. Mal di schiena e dei giramenti la testa, niente di più. Non potrà accompagnare Bill e Will al parco, ma lo Spencer la rassicura, dicendole di riposarsi e che presto saranno di ritorno. Così prende il piccolo e lo porta a fare un giro alle giostre, solo qualche ora, poi rientrano a casa e Bill corre a sincerarsi delle condizioni di Katie. La Logan dice di sentirsi ancora un po' debole e scombussolata, ma non sembra nulla di grave, almeno finché non prova ad alzarsi dal letto...

