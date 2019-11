Beautiful Anticipazioni 27 novembre 2019: Hope ha un prezioso annuncio da fare

Anticipazioni TV

È Natale e a Villa Forrester è tutto pronto per festeggiare! Hope ha però un annuncio importante da fare prima di sedersi a tavola.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 27 novembre 2019, a Villa Forrester si festeggia il Natale. Sono tutti riuniti a casa da Eric, persino Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Hope annuncia a tutta la famiglia di aver scelto il nome della sua bambina e tutti, felici, brindano scambiandosi i migliori auguri. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Natale a casa Forrester in questa puntata di Beautiful del 27 novembre 2019

Taylor è riuscita a convincere Steffy a partecipare alla cena a casa di Eric. È il primo Natale di Kelly e la piccola ha bisogno di tutta la sua famiglia accanto. Alla Villa tutto è pronto o almeno così sembra. Pam ha problemi in cucina ma per fortuna Donna arriva a recuperare la situazione. Non farà certo piacere a Quinn che l'ex signora Forrester abbia messo il naso dove non doveva. La Douglas è però molto felice che tutto si sia risolto e invita a tavola i commensali. Sono invitati anche Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Bridget arriva all'improvviso facendo una sorpresa a tutti. Steffy raggiunge Liam con Kelly e coccola la sua bambina, stupita dalle luci intorno a lei.

Beautiful: Hope rivela alla famiglia il nome di sua figlia

Hope e Liam sono felici di passare il Natale insieme a tutta la loro famiglia e si rallegrano nel vedere che Steffy, alla fine, ha deciso di raggiungerli lasciando da sola Taylor. I due ragazzi hanno un grande annuncio da fare a tutti: hanno scelto il nome della loro bambina. Hope rivela che la piccola in arrivo si chiamerà Elisabeth e tutti la chiameranno Beth. I Forrester, con i loro amici, brindano alla fortuna che li accompagna nella loro vita e si scambiano gli auguri.

