Beautiful Anticipazioni 27 novembre 2018

Nella puntata di Beautiful di martedì 27 novembre 2018, Wyatt chiede a Katie di sposarlo e lei, felice, accetta di convolare a nozze con lui. Intanto Sally, esasperata a causa di Bill, si sfoga al poligono di tiro. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani su Canale 5 a partire dalle 13.40.

Nuovi colpi di scena ci aspettano in questa puntata di Beautiful. Mentre Steffy e Ridge si confrontano sul comportamento di Bill, un altro Spencer riflette su quanto accaduto nell'ultimo periodo. Wyatt confida a sua madre di essersi pentito della decisione di lasciare Katie e di aver intenzione di rimediare al suo errore. Deciderà quindi di raggiungere la donna a casa sua per chiederle di ricominciare.

Wyatt chiede a Katie di sposarlo in questa puntata di Beautiful del 27 novembre 2018

Wyatt ha deciso di ritornare sui suoi passi e dopo aver raggiunto la donna a casa, lo Spencer chiede a Katie di sposarlo regalandole un bellissimo anello di fidanzamento. Katie, felicissima, accetta di convolare a nozze con il giovane. Come prenderà Thorne il ritorno di Wyatt, ora che il Forrester ha deciso di conquistare il cuore della Logan?

Sally sfoga la sua frustrazione al poligono di tiro

Bill e Sally hanno avuto l’ennesimo confronto. La bella Spectra è esasperata dal comportamento di Bill, che non ha intenzione di mantenere la sua promessa di aiutare la ragazza a trovare una sede adatta alla sua azienda. Sally sfoga la sua frustrazione al poligono di tiro insieme e ai suoi amici ma la sua rabbia non sembra voler scemare. In preda all'ira, decide di ritornare alla Spencer Publications e di regolare i conti una volta per tutte. Punterà quindi la pistola contro Bill e…gli sparerà.

