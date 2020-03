Beautiful Anticipazioni 27 marzo 2020: Wyatt ama ancora Flo...almeno secondo Quinn

Anticipazioni TV

Quinn confessa a Flo di essere certa che Wyatt sia ancora innamorato di lei. Sally sente la conversazione ed è furiosa con la Fuller.

Nelle anticipazioni di Beautiful vediamo che nella puntata di domani – venerdì 27 marzo 2020 – Quinn è felice di rivedere Flo e le confessa che sarebbe felice se lei e suo figlio si rimettessero insieme. La Fuller elogia la giovane Fulton, ricordandole che ha avuto e avrà sempre un posto nel cuore di Wyatt...purtroppo Sally sta ascoltando tutto ed è furiosa. Scopriamo nel dettaglio la trama dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Flo va a trovare Wyatt alla Spencer nelle anticipazioni di Beautiful del 27 marzo 2020

Zoe ha cacciato Flo da Los Angeles ma la ragazza ha deciso di non tornare a Las Vegas e di rimanere accanto a Wyatt, che ha appena ritrovato. Questa decisione rischia di mettere nei guai i Buckingham; la ragazza ha infatti scoperto la vera identità della giovane che hanno truffato. Si tratta di Hope e il pericoloso incontro tra le due, ha reso il gioco ancora più duro. La Logan è infatti legata profondamente a Wyatt: è sua cognata! Ma ormai il dado è tratto e Flo dopo aver scoperto della morte di Caroline, va a trovare lo Spencer nell'azienda di suo padre, pronta a dargli il suo supporto qualora ne avesse bisogno.

Anticipazioni Beautiful: Quinn felice di rivedere Flo

Alla Spencer Publications Flo viene accolta con grande calore. Non è solo Wyatt a essere felice di vederla ma anche Quinn. La Fuller è arrivata in azienda per far visita al figlio e quale migliore occasione per rivedere la ragazza che tanto amava il suo bambino quando erano a Las Vegas. Quinn abbraccia Flo con tenerezza e le confessa che sarebbe davvero molto contenta se lei e Wyatt tornassero insieme. Del resto il ragazzo non l'ha mai dimenticata ed è sempre nel suo cuore. Quinn conferma dunque di non approvare Sally e di voler un'altra donna al fianco di Wyatt. Peccato però che la Spectra abbia sentito tutto e che all'improvviso faccia capolino nella stanza.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.