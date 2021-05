Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2021: Steffy rivela a Liam una verità sconvolgente...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 27 maggio 2021. Nella Puntata in onda su Canale 5, Steffy capirà di dover confessare tutta la verità sul bacio rubato.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Carter mette in guardia Zoe sulle reali intenzioni di Thomas. Steffy rivela a Liam che il loro bacio faceva parte del piano escogitato da Thomas per allontanarlo da Hope.

Beautiful Anticipazioni: Zoe è caduta in trappola, Carter la mette i guardia

Zoe sembra essere sola in balia del crudele piano di Thomas, in realtà c'è qualcuno che pensa al suo bene e come Liam e Steffy non si fida di Thomas. L'interesse di Carter è sincero, l'avvocato ha sempre sperato che Zoe lo contraccambiasse sentimentalmente, ma non è per questo che si sentirà in dovere di metterla in guardia. L'uomo è molto vicino ai Forrester e conosce ormai da tempo Thomas e le sue ossessioni, è per questo che teme che la povera Zoe sia caduta in una trappola e sente di dover almeno tentare di metterla in guardia.

Beautiful Anticipazioni: Steffy vuole aiutare Liam a smascherare Thomas, ma sa di dover confessare

Il povero Spencer soffre molto per la distanza che si è creata con Hope, e Steffy sente di essere responsabile, la ragazza sa bene infatti, che il destino della coppia è ora nelle sue mani. Steffy non vuole ammettere di aver, anche se involontariamente, aiutato il fratello a distruggere la vita di Liam e Hope, ma continua ad avallare la posizione di Liam convinto che quello di Thomas non sia altro che un inganno. Steffy insiste, spronandolo a combattere per riprendersi Hope, ma a quanto pare non basta, bisogna pensare a un piano per smascherare Thomas e perché funzioni, deve per forza confessare.

Alla fine Steffy confessa, nella Puntata di Beautiful del 27 maggio 2021

E' così che Steffy si farà coraggio e racconterà a Liam tutta la verità su quel bacio rubato sotto lo sguardo coinvolto di Hope, gli dirà di come è stata manipolata da Thomas e di come sia pentita per quanto accaduto. Come reagirà Liam? Comprenderà la debolezza di Steffy e la sua buona fede oppure l'accuserà di aver distrutto il suo matrimonio?

