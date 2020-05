Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni puntata del 27 maggio 2020, ecco la Trama dell'episodio di domani: Bill confida a Justin la sua frustrazione per il rifiuto di Katie.

Nelle anticipazioni di Beautiful di domani – mercoledì 27 maggio 2020 – mentre Katie ordisce il suo piano per mettere alla prova Bill, lo Spencer si lamenta con Justin della scelta della Logan di non sposarlo. Il magnate confida al suo braccio destro di essere molto deluso della risposta di Katie ma il Barber lo rassicura. Non deve mollare. Tutti capiranno quanto è cambiato e presto anche la sua ex moglie si convincerà a dargli un'altra opportunità. Ma vediamo nel dettaglio le trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5.

Anticipazioni Beautiful: Katie organizza un piano per incastrare Bill

Katie è molto stupita dalla richiesta di matrimonio di Bill e non sa come comportarsi. Nonostante abbia rifiutato, l'idea di convolare nuovamente a nozze con il suo ex marito la attira. Prima però ha la necessità di sapere se è davvero cambiato come dice. La Logan non vuole infatti che si ripetano gli errori del passato e di certo non ha più intenzione di soffrire per amore dello Spencer, così chiede a Shauna di aiutarla a metterlo alla prova. La Fulton dovrà sedurre Bill e dimostrare così se i sentimenti del magnate verso Katie, sono sinceri.

Anticipazioni Beautiful: Brooke contraria al piano di Katie

Shauna accetta di aiutare Katie a mettere alla prova Bill ed è entusiasta di essere coinvolta nelle faccende della famiglia Logan. Brooke, al contrario, non è per nulla fiera del piano di sua sorella. La bionda sa di aver causato tanta sofferenza nella sua famiglia e tenta di rassicurarla. Tra lei e Bill non c'è più niente e mai ci sarà, deve avere fiducia in lei. Purtroppo Katie non è dello stesso avviso o meglio, è decisa a procedere con il suo progetto anche se questo potrebbe farla soffrire. Shauna parte così all'attacco. Raggiungerà casa Spencer!

Bill deluso da Katie in questa puntata di Beautiful del 27 maggio 2020

Sicuro che fosse la cosa giusta, Bill ha chiesto a Katie di sposarlo. Gli ultimi mesi passati insieme a prendersi cura di Will, come una vera famiglia, l'hanno convinto a fare il grande passo. Lo Spencer non immaginava però di ricevere un grosso rifiuto da parte della sua ex moglie ed è molto deluso. Si confida così con Justin, certo ormai di non avere più alcuna chance con la Logan. Il Barber tenta di rassicurarlo; quello che è successo in passato non ricapiterà. Ora è un uomo cambiato e Katie se ne accorgerà molto presto.

