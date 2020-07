Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 27 luglio 2020. Nell'Episodio in onda su Canale5, Thomas porterà a termine il suo diabolico piano: drogare il povero Liam!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 luglio 2020. Nelle trame dell'episodio, in onda alle 13.40 su Canale5, Thomas approfitta di una giornata a casa di Steffy per attuare il suo diabolico piano, versa infatti qualcosa nel bicchiere di Liam. Il Forrester si è procurato della droga da Vinny, vecchio amico e spacciatore personale del ragazzo, e ora ha intenzione di portare a compimento il suo piano per mettere in cattiva luce lo Spencer.

Beautiful: Thomas ha acquistato della droga da Vinny

Poche ore prima del party, Vinny si e presentato a casa Forrester con una bustina contente droga e l'ha consegnata a Thomas. Il ragazzo ha avuto diversi problemi di dipendenze in passato e i fan hanno legittimamente pensato che quella bustina fosse un aiutino necessario al Forrester per affrontare il confronto con Liam. Purtroppo non è così che andranno le cose!

Thomas approfitta della distrazione di Liam, nella puntata di Beautiful del 27 luglio 2020

Nella puntata di oggi vedremo Thomas versare di nascosto il contenuto della bustina nel bicchiere di Liam. Mentre lo Spencer osserva Hope, alle prese con un momento di preoccupante malinconia, il Forrester ne approfitta. Liam è distratto, ha sentito Hope - mentre stringe Phobe tra le braccia - chiamarla Beth, come la loro bambina purtroppo prematuramente scomparsa. Liam, preoccupato e addolorato, si è avvicinato a lei per consolarla quando Thomas ha richiamato l'attenzione proponendo un brindisi.

Beautiful: Liam beve il drink "corrotto" e va fuori di testa

Liam e Hope non se la sono sentiti di rovinare l'aria di festa e hanno acconsentito a brindare tutti insieme. Un paio di sorsi e quello strano drink è finito. Purtroppo non passerà molto prima che gli effetti si mostrino: Liam va fuori di testa! Un'esuberanza che Hope non riuscirà ne a comprendere, ne ad apprezzare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.