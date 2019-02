Beautiful Anticipazioni 27 febbraio 2019: Katie convince Wyatt a mentire

Nella puntata di Beautiful di mercoledì 27 febbraio 2019, Katie convince Wyatt a non rivelare nulla a Liam. La Logan vuole proteggere sua nipote Hope, convinta che lei riuscirà a fare felice lo Spencer. Vediamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Wyatt ha scoperto l'inganno di Bill e stavolta non ha intenzione di fargliela passare liscia. È dunque deciso a correre dal fratello per informarlo che Steffy non ha mai avuto una relazione con Bill e che tra loro c'è stata solo quell'unica notte d'amore. Ma qualcuno convincerà lo Spencer a lasciare che le cose vadano come previsto...in casa Logan.

Katie convince Wyatt a mentire in questa puntata di Beautiful del 27 febbraio 2019

Wyatt sta per raggiungere Liam per raccontargli tutta la verità su Bill e Steffy. Katie riesce però a fermarlo. La Logan non ha intenzione di permettere al suo compagno di rovinare la felicità di sua nipote. Hope sta per sposare l'uomo di cui – da sempre - è innamorata e per cui ha già sofferto in passato. Liam le ha dichiarato finalmente il suo amore e i due stanno per coronare il loro sogno d'amore. Una sola parola su quanto scoperto da Wyatt potrebbe mettere a rischio questo equilibrio. Sebbene sconcertato, il secondogenito di Bill sembra dare retta a Katie e decide di mantenere il segreto di suoi padre, convincendosi che la figlia di Brooke sarà in grado di riportare la felicità nel cuore di suo fratello.

Brooke e Katie proteggono in matrimonio di Hope

A casa Logan fervono i preparativi per il matrimonio di Hope. Le donne di casa si stringono intorno alla sposa, contente che la loro piccola stia per coronare il suo sogno d'amore. Sia Brooke che – come abbiamo visto – Katie temono che qualcuno possa interferire con la felicità ritrovata di Hope e promettono di fare di tutto per impedire che succeda.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 25 febbraio al 3 marzo 2019