Beautiful Anticipazioni 27 aprile 2021: Sally fa promettere a Katie "Wyatt non deve sapere che sto per morire"

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Quinn e Shauna fantasticano sull'organizzazione del matrimonio dei rispettivi figli, trascurando l'opinione dei diretti interessati. Sally chiede a Katie di non rivelare la sua malattia.

Le notizie dall'ospedale non sono confortanti, purtroppo la giovane Spectra dove fare i conti con gravi problemi di salute, non è chiaro ancora qual è la malattia che l'affligge, ma si parla addirittura di un male incurabile. Una notizia terribile che la poverina decide di condividere solo con la Logan, facendole addirittura promettere di non dire nulla a Wyatt. Pare infatti che Sally non voglia approfittare del vantaggio che può offrirle la malattia nella pesante disputa amorosa che la vede schierata contro Flo.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt ha chiesto a Flo di farsi da parte

Lo Spencer ha parlato con Sally solo poche ora prima che si recasse in ospedale, e ha notato grande turbamento nella ragazza. Ovviamente, ignaro dei problemi di salute che la affliggono, ha imputato il malessere alla recente rottura. Wyatt si sente quindi profondamente in colpa per aver fatto soffrire Sally, ma purtroppo non è riuscito a cancellare in nessun modo Flo dal suo cuore e dalla sua mente. Non gli resta dunque che provare solo a rendere meno traumatica la rottura. Come? Chiedendo a Flo di farsi da parte, almeno per il momento...

Beautiful Anticipazioni: Quinn e Shauna progettano il futuro dei loro figli

Quinn e Shauna, ignare della richiesta di Wyatt a Flo, progettano il futuro dei loro figli. Sono entusiaste e parlano di matrimonio e bambini, senza sapere però della decisione presa dalla coppia: Sally sta soffrendo molto e lo Spencer ha chiesto alla Fulton di farsi da parte e lasciargli risolvere la situazione con calma. Insomma, le due madri saranno costrette a mettere un freno ai loro piani.Accetteranno di rispettare la richiesta di Wyatt proprio come ha fatto Flo?

