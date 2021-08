Beautiful Anticipazioni 27 agosto 2021: Ridge, tradito da Brooke, torna da Shauna!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 27 agosto 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5, Ridge è senza parole. Brooke lo ha tradito! Il Forrester non ha purtroppo sentito tutta la conversazione tra la Logan e Bill e ora, convinto che la sua ex moglie abbia scelto lo Spencer, decide di tornare da Shauna per vivere con lei la loro storia d'amore. Si presenta quindi a Villa Forrester con la chiara intenzione di consumare finalmente il loro matrimonio. Quinn è soddisfatta! Intanto Brooke aspetta trepidante il suo ritorno, totalmente all'oscuro di quello che sta in realtà succedendo.

Anticipazioni Beautiful: Ridge è convinto che Brooke lo abbia tradito

Brooke e Bill si sono promessi amore eterno. Ma la Logan ha anche detto allo Spencer che l'uomo della sua vita è però Ridge e che niente e nessuno riuscirà a farle cambiare idea. Loro sono fatti l'uno per l'altra. Il Forrester ha sentito la loro conversazione ma purtroppo non l'ha ascoltata sino in fondo. Si è quindi fermato alla dichiarazione di sua moglie, non sentendo la parte più importante. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Ridge, ferito nell'orgoglio e certo che Brooke lo abbia tradito, deciderà di tornare dall'unica donna che sembra tenere a lui veramente: Shauna. Il suo intento sarà quello di concedersi finalmente a lei! Ma lo farà davvero?

Ridge torna da Shauna in Beautiful Anticipazioni 27 agosto 2021

Ridge crede che Brooke lo abbia tradito con Bill. Questa volta non ci sono scuse, ha sentito lui stesso la sua dichiarazione d'amore. Peccato che non abbia ascoltato la parte più importante e che se ne sia andato prima di scoprire che la Logan non ha intenzione di tornare insieme a Bill e vuole ricucire il suo rapporto con lui. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che il Forrester, con il cuore in frantumi, deciderà di tornare da Shauna, sicuro che almeno lei lo apprezzi sinceramente. Ed è così che farà capolino alla Villa, facendo capire alla sua mogliettina di essere arrivato per lei e di essere pronto a consumare il loro matrimonio. La Fulton ne sarà felice e si avvierà con lui in camera da letto. Quinn invece deciderà di raggiungere Bill per festeggiare il loro trionfo.

Beautiful Anticipazioni: Brooke attende invano il ritorno di Ridge

Quinn ha spinto Bill tra le braccia di Brooke e visto il ritorno di Ridge da Shauna, è convinta di aver portato a termine la sua missione. È per questo che deciderà di raggiungere lo Spencer per festeggiare la loro vittoria. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano però che una volta alla Spencer Publications la Fuller scoprirà che la Logan ha rifiutato il magnate. La donna non si scoraggerà per nulla. Ridge e Shauna sono a casa insieme e stanno per consumare il loro matrimonio. Comunque sia andata tra Bill e Brooke, lei ha vinto. Intanto Brooke attende il suo ex marito in camera da letto. La biondissima della soap è convinta che il suo compagno arriverà da un momento all'altro ma ancora non sa cosa sta realmente succedendo.

