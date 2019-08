Beautiful Anticipazioni 27 agosto 2019: Ridge accusa Bill di essere pazzo

Anticipazioni TV

Thorne e Ridge dipingono Bill come un uomo instabile mentre Liam confessa al giudice che suo padre ha sedotto Steffy, allora sua moglie.

Nelle anticipazioni della puntata di Beautiful di martedì 27 agosto 2019, Thorne, Ridge, Liam e Katie vengono interrogati dal giudice. Tutti raccontato la propria storia con Bill mentre Brooke, Wyatt e gli altri attendono fuori d'aula aspettando il loro turno. Vediamo insieme cosa rivelano le trame dell'episodio in onda domani alle 13.40 su Canale5.

Thorne e Ridge accusano Bill di essere instabile nella puntata di Beautiful del 26 agosto 2019

Il processo contro Bill Spencer è iniziato e sta procedendo velocemente. In aula i testimoni hanno le idee chiare, soprattutto Thorne e Ridge, chiamati tra i primi a raccontare la loro relazione con lo Spencer. Thorne confida al giudice di essersi sinceramente innamorato di sua moglie e davanti all'intervento di Carter, che ha mostrato i documenti del loro matrimonio, dichiara di sentirsi pronto ad assumere il ruolo di patrigno per il piccolo e amato Will. Il Forrester conferma inoltre che Bill è sempre stato assente per il bambino e che il matrimonio con la Logan non è una mossa per vincere la causa dell'affidamento. Ridge invece, chiamato subito dopo il fratello, racconta di come Bill e lo stesso Justin, abbiano in ogni modo tentato di farlo fuori. I subdoli ricatti e le macchinazioni del capo della Spencer Publications, dimostrano che il magnate sia instabile.

Liam racconta al giudice che Bill ha sedotto Steffy in Beautiful

Al banco dei testimoni viene chiamato anche Liam, il primogenito di casa Spencer. Il ragazzo è forse la persona con cui Bill ha più conti in sospeso. Il giudice chiede al ragazzo di raccontare come la sua relazione con il gentiore abbia avuto degli alti e bassi e di come Bill abbia sedotto Steffy, allora sua moglie. Il giovane viene spinto a raccontare che tra la Forrester e suo padre c'è stato un rapporto sessuale ma prima che il suo intervento venga fermato, rivela a McMullen di essere certo che suo padre ami Will e che separarli sarebbe una scelta sbagliata. È poi il turno di Katie che mostra tutti il calendario degli incontri tra padre e figlio. Purtroppo sono tanti i giorni in cui lo Spencer ha mandato di fare visita al bambino. La Logan afferma di voler proteggere la sua creatura e che ora che Thorne è entrato a far parte della loro famiglia, le mancanze di una figura paterna, saranno meno pesanti per Will.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 al 30 agosto 2019

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 13.40.